पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होता नजर आ रहा है. बंगाल विधानसभा की मतगणना के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. तृणमूल कांग्रेस काफी ज्यादा पीछे चल रही है. इस बीच डॉक्टर कुमार विश्वास ने दिलचस्प पोस्ट शेयर की. उन्होंने बंगाल को संबोधित करते हुए कहा कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं.

चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक भाजपा ने सुबह 12 बजे तक 170 सीटों पर बढ़त बना ली थी. शुरुआती रुझानों के बाद कुमार विश्वास ने बांग्ला भाषा की कुछ लाइनें सोशल मीडिया पर शेयर की. उन्होंने लिखा,

'आमार शोनार बांग्ला,

आमि तोमाए भालोबाशी.

चिरोदिन तोमार आकाश,

तोमार बताश,

अमार प्राने बजाए बाशी'

भाजपा ने रुझानों में पार किया बहुमत का आंकड़ा

चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक भाजपा 12.10 बजे तक 170 सीटों पर आगे चल रही है. जबकि तृणमूल कांग्रेस 91 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं अन्य पार्टियां चार सीटों पर आगे चल रही हैं. भाजपा मेखलीगंज, माथाभांगा, कूचबिहार दक्षिण, सितालकुची, दिनहाटा, नताबाड़ी, तुफानगंज, कुमारग्राम, कालचीनी, फालाकाटा और मादारीहाट सीट पर आगे चल रही है.

सिंगुर सीट पर भाजपा ने बनाई बढ़त, टीएमसी पिछड़ी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान चर्चा में रही सिंगुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मतगणना के शुरुआती रुझानों में तृणमूल कांग्रेस से करीब 3,000 मतों से आगे है. सिंगुर में परित्यक्त टाटा नैनो कार फैक्टरी का मुद्दा चुनाव प्रचार के दौरान प्रमुखता से उठा था. सिंगुर विधानसभा सीट पर भाजपा के अरूप कुमार दास अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी तृणमूल कांग्रेस के बेचाराम मन्ना से 2,965 मतों से आगे हैं. दास को 15,516 मत मिले, जबकि मन्ना को 12,651 मत प्राप्त हुए.

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