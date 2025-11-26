Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Weather Forecast Today: पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के चलते उत्तर भारत में अब ठंड बढ़ने लगी है, वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने की आशंका भी है. इसे देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 26-29 नवंबर तक बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

दिल्ली में हवाओं ने बढ़ाई ठंड

राजधानी दिल्ली की बात करें तो बीते 24 घंटे के दौरान हवाओं की स्पीड बढ़ गई है. जो हवाएं अभी तक 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी. अब वो हवाएं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं. दिल्ली-एनसीआर में अब दिन में धूप होने के बावजूद ठंड का एहसास होने लगा है. तापमान की बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान तापमान में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखी गई है, लेकिन आज यानि बुधवार (26 नवंबर) से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है.

यूपी में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग की मानें तो उत्तर प्रदेश में अगले एक हफ्ते तक मौसम शुष्क रह सकता है. आज बुधवार को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में मौसम साफ रहने की संभावना है. इस दौरान प्रदेश के दोनों हिस्सों में सुबह के समय कहीं-कहीं कोहरा छा सकता है. 27, 28 और 29 नवंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

प्रदेश के न्यूनतम तापमान में लगातार बदलाव जारी है. कई जिलों में न्यूनतम तापमान गिरना शुरू हो गया है. बाराबंकी में 8 डिग्री सेल्सियस और कानपुर शहर में भी 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है. बरेली में 8.6 डिग्री सेल्सियस, इटावा में 9 डिग्री सेल्सियस, मुजफ्फरनगर में 9 डिग्री सेल्सियस, मेरठ में 9.1 डिग्री सेल्सियस और आजमगढ़ में 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.

मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह के मुताबिक अगले 1-2 दिनों के बाद तापमान में सुधार के आसार दिख रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम तंत्र नहीं है. उत्तर-पश्चिमी दिशा से चल रही ठंडी हवाएं तापमान में गिरावट का मुख्य कारण बनी हुई हैं.

मध्य प्रदेश में लगताार बदल रहा मौसम

मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है. नवंबर के आखिरी सप्ताह में कड़ाके की ठंड और शीत लहर से प्रदेश के लोगों को कुछ हद तक राहत मिली है. पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान 1.5 से 2 डिग्री तक कम रहा. रीवा संभाग के जिलों में न्यूनतम तापमान भी 1.9 डिग्री तक कम रिकॉर्ड किया गया है. इस दौरान छतरपुर जिले के नौगांव का तापमान सबसे कम 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. इसके अलावा रीवा का 8.9 डिग्री और मुरैना का 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा.

