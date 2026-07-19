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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'तुरंत रोक...', TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के ऑफिस पर बुलडोजर एक्शन के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

'तुरंत रोक...', TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के ऑफिस पर बुलडोजर एक्शन के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

शुभेंदु सरकार ने लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया. पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के ऑफिस को कथित रूप से अवैध बताकर गिराना शुरू कर दिया. जिस पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 19 Jul 2026 05:40 PM (IST)
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक आदेश रविवार (19.07.2026) को जारी किया है. इस आदेश को टीएमसी के लिए बड़ी राहत माना जा सकता है. यह मामला अमतला में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में तोड़फोड़ का है. जहां सारा काम अगले आदेश तक रोक देने का निर्देश अदालत की तरफ से दिया गया है. कोर्ट ने कहा है कि अमतला में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में तोड़-फोड़ का सारा काम अगले आदेश तक रोक दिया जाए.  

जानें टीएमसी नेता से जुड़ा क्या है पूरा मामला?

शनिवार (18 जुलाई) को ममता बनर्जी के भतीजे और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के ऑफिस पर बुलडोजर एक्शन हुआ था. पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के ऑफिस को कथित रूप से अवैध बताकर गिराना शुरू कर दिया. ऑफिस दक्षिण परगना में अमतला में अमतला और बरूईपुर रोड पर है. शनिवार सुबह इस ऑफिस पर बुलडोजर कार्रवाई हुई. इससे पहले ऑफिस को लेकर एक नोटिस भी जारी किया गया था. इसे अवैध करार दिया गया था. यानी प्रशासन का कहना है कि यह बिल्डिंग बिना अनुमति के बनाई गई. इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था. 

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पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जो सत्ता परिवर्तन किया है, उसके बाद से टीएमसी की लगातार मुश्किलें खड़ी हो रही हैं. मॉनसून सत्र के पहले लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने टीएमसी से एनसीपीआई में शामिल हुए 20 सांसदों को अलग से सीटिंग व्यवस्था की मंजूरी दी है.

सर्वदलीय बैठक में हंगामा, विपक्षी दलों ने किया कड़ा विरोध

इससे पहले संसद सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विवाद तब खड़ा हो गया, जब टीएमसी के बागी सांसदों को मीटिंग में शामिल होने के लिए बुलाया गया. इस पर विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया. साथ ही सिंबॉलिक वॉकआउट कर दिया. प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विपक्षी नेता दोबारा मीटिंग में शामिल हो गए. 

यह भी पढ़ें: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, कर दी ये मांग

 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 19 Jul 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
Abhishek Banerjee Update News Kolkata High Court WEST BENGAL
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