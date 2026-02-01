हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Budget 2026: 'भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस को मिलेगी तेज स्पीड', PM मोदी ने की बजट की तारीफ

Budget 2026: 'भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस को मिलेगी तेज स्पीड', PM मोदी ने की बजट की तारीफ

PM Modi Reaction on Budget 2026: पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है, जो विकसित भारत की नींव को और मजबूत करेगा. उनके मुताबिक यह बजट सरकार के विजन को जमीन पर उतारने का काम करेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 01 Feb 2026 02:20 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विजन को सामने रखते हुए इसे “अपार अवसरों का बजट” बताया. उन्होंने कहा कि यह बजट वर्तमान के सपनों को साकार करने वाला है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. पीएम मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भी तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने लगातार बजट पेश कर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है.

अपार अवसरों और विकास का बजट
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है, जो विकसित भारत की नींव को और मजबूत करेगा. उनके मुताबिक यह बजट सरकार के विजन को जमीन पर उतारने का काम करेगा.

रिफॉर्म एक्सप्रेस को मिलेगी रफ्तार
पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट से भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस को नई स्पीड मिलेगी. इससे देश में सुधारों की प्रक्रिया तेज होगी और आर्थिक ढांचा और मजबूत बनेगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को तेज रफ्तार देने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं, जिससे देश में उत्पादन और निवेश बढ़ेगा.

युवाओं को मिलेगा ट्रेड डील का फायदा
पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में भारत ने कई बड़ी ट्रेड डील की हैं. इन समझौतों का सीधा लाभ देश के युवाओं को मिलेगा और उनके लिए नए अवसर पैदा होंगे. प्रधानमंत्री ने दोहराया कि सरकार का लक्ष्य भारत को जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है और यह बजट उस दिशा में मजबूत कदम है.

महंगाई पर नियंत्रण और वैश्विक पहचान
उन्होंने कहा कि इस बजट से महंगाई को काबू में रखने में मदद मिलेगी. साथ ही यह बजट वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा. पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट से रोजगार के नए अवसर बनेंगे और देश में संतुलित विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हर वर्ग को फायदा पहुंचेगा.

डेटा सेंटर और मेडिकल हब की दिशा में कदम
प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत को डेटा सेंटर हब बनाने के लिए टैक्स में छूट का प्रावधान किया गया है. साथ ही बजट में मेडिकल हब विकसित करने पर भी ध्यान दिया गया है. पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का प्रयास स्किल और स्केल पर है. यह बजट युवाओं के सपनों, उनकी गति और उनके भविष्य का बजट है. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके नागरिक हैं और यह बजट नागरिकों की ताकत को आगे बढ़ाने वाला है.

शहरों, इंफ्रास्ट्रक्चर और MSME को मजबूती
पीएम मोदी ने कहा कि बजट से शहरों का विकास होगा, आधारभूत संरचना मजबूत होगी और देश में मजबूत व चैंपियन MSME तैयार होंगे, जो अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देंगे.

Published at : 01 Feb 2026 02:07 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

