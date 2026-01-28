हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाUGC के नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच कल करेगी सुनवाई 

UGC के नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच कल करेगी सुनवाई 

Supreme Court on New UGC Rules: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया कि नए नियम जातिगत भेदभाव दूर करने के नाम पर सामान्य वर्ग के छात्रों से भेदभाव करने वाले हैं.

By : निपुण सहगल | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 28 Jan 2026 09:37 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों के खिलाफ सामान्य वर्ग के युवाओं में नाराजगी है. इन्हें वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर शीर्ष अदालत सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच इस याचिका पर कल गुरुवार (29 जनवरी, 2026) को सुनवाई करेगी. 

याचिका में कहा गया है कि नए नियम जातिगत भेदभाव दूर करने के नाम पर सामान्य वर्ग के छात्रों से भेदभाव करने वाले हैं. इनमें अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अति पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के साथ जातिगत भेदभाव की शिकायत की व्यवस्था की गई है, लेकिन सामान्य वर्ग के छात्रों को छोड़ दिया गया है. झूठी शिकायत करने वाले पर किसी तरह की कार्रवाई की भी व्यवस्था इन नियमों में नहीं है.

क्या है UGC का नया समानता नियम?

UGC ने 15 जनवरी, 2026 से देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस, 2026 नियम को लागू कर दिया है. इस नियम को मुख्य उद्देश्य देश भर के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकना और सभी छात्रों और कर्मचारियों को एक समान मौका देना बताया गया है. इस नियम की सबसे अहम विशेषता यह है कि अब अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है.

नए नियम के तहत प्रत्येक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एक समान अवसर केंद्र बनाना होगा. इंस्टीट्यूट में भेदभाव से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए विशेष समितियां गठित करनी होगी और 24 घंटे की हेल्पलाइन सेवा भी शुरू करनी होगी. इसके अलावा, नियम के मुताबिक, एक तय समयसीमा में नियम के तहत दाखिल की गई शिकायतों पर कार्रवाई भी करनी होगी.

UGC के नए नियम का क्यों हो रहा विरोध?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के इस नियम के लागू होते ही देश के कई हिस्सों में सवर्ण जातियों से जुड़े संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है. छात्रों और शिक्षकों का कहना है कि यह नियम सभी वर्गों के लिए संतुलित नहीं है और इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है. इस नियम को लेकर सबसे बड़ा डर यह है कि झूठे भेदभाव के आरोप लगाकर छात्रों और शिक्षकों को फंसाया भी जा सकता है.

यह भी पढ़ेंः फर्जी निवेश ऐप माई विक्ट्री क्लब के जरिए करोड़ों की ठगी, ED ने कंपनी डायरेक्टर को किया गिरफ्तार

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read
Published at : 28 Jan 2026 09:09 PM (IST)
Tags :
University Grant Commission SUPREME COURT CJI Suryakant UGC Rules
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
महाराष्ट्र
जब हेलीकॉप्टर में यात्रा के दौरान बुरी तरह डर गए थे अजित पवार, जपने लगे थे भगवान का नाम
जब हेलीकॉप्टर में यात्रा के दौरान बुरी तरह डर गए थे अजित पवार, जपने लगे थे भगवान का नाम
विश्व
EU-इंडिया डील के बाद कनाडाई PM ने ट्रंप को दिखाया आईना, टैरिफ की धमकी के बीच रखा दुखती रग पर हाथ
EU-इंडिया डील के बाद कनाडाई PM ने ट्रंप को दिखाया आईना, टैरिफ की धमकी के बीच रखा दुखती रग पर हाथ
क्रिकेट
14 पे 50 मारने वाले Abhishek Sharma के नाम 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, भारतीय क्रिकेट में पांचवीं बार हुआ ऐसा
14 पे 50 मारने वाले अभिषेक शर्मा के नाम 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, भारतीय क्रिकेट में पांचवीं बार हुआ ऐसा
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death: विमान हादसे का शिकार...नहीं रहे अजित पवार | Baramati Plane Crash | Baramati
Ajit Pawar Plane Crash: विमान हादसे का शिकार, नहीं रहे Ajit Pawar | Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Plane Crash: कैसे हुआ बारामती विमान हादसा? सामने आया सच! | Baramati Plane Crash
Arijit Singh का shocking फैसला: Playback Singing छोड़ना क्यों जरूरी हुआ?
नए रियलिटी शो The 50 में कौन है Lion?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
महाराष्ट्र
जब हेलीकॉप्टर में यात्रा के दौरान बुरी तरह डर गए थे अजित पवार, जपने लगे थे भगवान का नाम
जब हेलीकॉप्टर में यात्रा के दौरान बुरी तरह डर गए थे अजित पवार, जपने लगे थे भगवान का नाम
विश्व
EU-इंडिया डील के बाद कनाडाई PM ने ट्रंप को दिखाया आईना, टैरिफ की धमकी के बीच रखा दुखती रग पर हाथ
EU-इंडिया डील के बाद कनाडाई PM ने ट्रंप को दिखाया आईना, टैरिफ की धमकी के बीच रखा दुखती रग पर हाथ
क्रिकेट
14 पे 50 मारने वाले Abhishek Sharma के नाम 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, भारतीय क्रिकेट में पांचवीं बार हुआ ऐसा
14 पे 50 मारने वाले अभिषेक शर्मा के नाम 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, भारतीय क्रिकेट में पांचवीं बार हुआ ऐसा
साउथ सिनेमा
सस्पेंस धांसू, क्लाइमैक्स भी जबरदस्त, ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही ये Blockbuster फिल्म
सस्पेंस धांसू, क्लाइमैक्स भी जबरदस्त, ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही ये Blockbuster फिल्म
विश्व
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
महाराष्ट्र
अजित पवार के बाद NCP कौन संभालेगा? पत्नी, बेटा, प्रफुल्ल पटेल सहित कई विकल्प
अजित पवार के बाद NCP कौन संभालेगा? पत्नी, बेटा, प्रफुल्ल पटेल सहित कई विकल्प
यूटिलिटी
क्या आप भी बाहर निकलते वक्त Wi-Fi ऑन छोड़ देते हैं? जानें इससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं
क्या आप भी बाहर निकलते वक्त Wi-Fi ऑन छोड़ देते हैं? जानें इससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget