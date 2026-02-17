जम्मू कश्मीर की जेल से भागे दो पाकिस्तानी कुछ ही घंटों बाद हुए गिरफ्तार, STF ने धर दबोचा

जम्मू में एक बाल सुधार गृह से तीन बंदी फरार हो गए, जिसमें दो पाकिस्तानी और एक लोकल शामिल था. लापरवाही बरतने को लेकर 6 पुलिसकर्मियों पर एक्शन लेते हुए निलंबित किया गया था. हालांकि पुलिस ने सर्च अभियान चलाते हुए 24 घंटे के भीतर ही दोनों पाकिस्तानी नागरिकों को दबोच लिया. दोनों की पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तारी हुई है. वहीं, लोकल गैंगस्टर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है.

जानकारी के मुताबिक जम्मू के आरएस पुरा सेक्टर में एक बाल सुधार गृह से पाकिस्तान के रहने वाले मोहम्मद सना-उल्ला और अहसान अनवर के अलावा आरएस पुरा के डबलेहर का रहने वाला कराजीत सिंह उर्फ गुग्गा सोमवार (16 फरवरी) की शाम सुरक्षाकर्मियों को गोली मारकर जुवेनाइल होम से फरार हो गए थे.

STF अंबाला और STF हरियाणा ने दोनों आतंकवादियों को अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन परिसर से गिरफ्तार किया है.

एसपी एसटीफ ने दी जानकारी

इस बारे में जानकारी देते हुए SP STF विक्रांत भूषण ने बताया कि जम्मू कश्मीर के आरएस पुरा जुवेनाइल होम से तीन आतंकवादी फरार हुए थे. जिनमें से दो पाकिस्तानी और एक भारतीय था, जिनमें से दो पाकिस्तानियों को अंबाला STF ने स्टेशन परिसर से गिरफ्तार कर जम्मू पुलिस के हवाले किया है, इनमें एक की पहचान पाकिस्तान मोहम्मद मोहम्मद सना-उल्ला (20 वर्षीय) और दूसरे की पहचान पाकिस्तान के (अहसान अनवर) 21 वर्षीय के तौर पर हुई है. इनमें से एक 2019 और दूसरा 2021 से जुविनाइल जेल आर एस पूरा में थे, इन दोनों को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया है.

गुग्गा था मास्टरमाइंड, नेपाल भेजने की फिराक में था

एसपी एसटीएफ ने बताया, इनका तीसरा साथी कराजीत सिंह उर्फ ​​गुग्गा भी इन्हीं के साथ जेल से फरार हुआ था, वही इनका मास्टरमाइंड था. गुग्गा इन्हें यूपी बॉर्डर से देश से बाहर नेपाल भेजने वाला था. अब जम्मू कश्मीर पुलिस इन्हें रिमांड पर लेकर बाकी की तहकीकात करेगी. अभी शुरुआती जांच में इतना ही पता लग पाया है कि करमजीत उर्फ गुग्गा ने सारी प्लानिंग की और इनको यूपी के रस्ते नेपाल से बाहर भेजने की तैयारी में था.

(इनपुट - पीयूष जैन)