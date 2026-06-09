यूसुफ पठान पर भड़कीं महुआ मोइत्रा तो आया बीजेपी का रिएक्शन, कहा, 'वो किस तरह कि...'

टीएमसी सांसदों के एनडीए में शामिल होने की खबरों पर बीजेपी विधायक शंकर सिकदर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, हमारे मुख्यमंत्री ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इस पार्टी को बिखरने में 6 महीने लगेंगे, लेकिन चुनाव के बाद पार्टी महज 1 महीने में पूरी तरह से धराशायी हो गई. उन्होंने महुआ मोइत्रा की यूसुफ पठान को लेकर की गई टिप्पणी पर भी पलटवार किया.

'टीएमसी की कोई विचारधारा नहीं'

सिकदर ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए हुए कहा कि 'किसी पार्टी की वास्तविक स्थिति तब बनती है, जब वह किसी विचारधारा पर टिकी हो, लेकिन टीएमसी के पास ऐसी कोई विचारधारा नहीं है. उसकी एकमात्र विचारधारा बाजार से पैसा निकालने के तरीके ढूंढना है. अब जब वे सत्ता से बाहर हैं, तो उनके पास बाजार के पैसे पर कंट्रोल रखने का अधिकार नहीं है. लोग ममता और अभिषेक बनर्जी से दूरी बनाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं.'

महुआ मोइत्रा पर साधा निशाना

यूसुफ पठान को लेकर की गई महुआ मोइत्रा की पोस्ट पर निशाना साधते हुए बीजेपी विधायक ने कहा, 'क्या अमित शाह ने मोइत्रा को इस कॉल के बारे में बताया था? भारत में हर कोई जानता है कि महुआ मोइत्रा किस तरह की शख्सियत हैं और कैसे बोलती हैं.' मोइत्रा ने पठान को लेकर एक्स पर पोस्ट कर कहा था, 'आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने आपको बुलाया है? थोड़ी हिम्मत रखो. आपने भारत के लिए खेला है. हमारे जिले ने आपको भारी बहुमत से जिताया है. थोड़ी शर्म और थोड़ा साहस रखो.'

'दीदी बदल गईं, हमारी बात नहीं सुनती थीं', TMC की बागी सांसद शताब्दी रॉय का ममता बनर्जी पर बड़ा बयान

#WATCH | Kolkata: On TMC MPs’ reported move to join NDA, BJP MLA Shankar Sikdar says, “Our CM had predicted that it would take 6 months for this party to disintegrate. Yet, we see that after the election, the party's situation collapsed completely in just 1 month. A party gains… pic.twitter.com/DspdcOgdIZ — ANI (@ANI) June 9, 2026

उधर, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के बागी सांसदों पर जमकर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है. उन्होंने बागी सांसदों को 'गद्दार' और 'भगोड़ा' तक कह दिया. कल्याण बनर्जी ने कहा, 'बागी सांसद सत्ता के बिना नहीं रह सकते हैं, उनको बंगला, गाड़ी और सुरक्षा चाहिए.'

'भगोड़े, गद्दार, जाना है तो जाएं मगर...', TMC के बागी सांसदों पर फायर हुए कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद