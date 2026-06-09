टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के बागी सांसदों पर जमकर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है. उन्होंने बागी सांसदों को 'गद्दार' और 'भगोड़ा' तक कह दिया. कल्याण बनर्जी ने कहा, बागी सांसद सत्ता के बिना नहीं रह सकते हैं, उनको बंगला, गाड़ी और सुरक्षा चाहिए, इसलिए यह सब कर रहे हैं.

बगावत पर क्या बोले कीर्ति आजाद?

पार्टी में चल रही बगावत पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, 'हमारे 29 नेता 'मां, माटी और मानुष' के नाम पर चुनाव जीते और सांसद बने. मैं इन 'गद्दारों' से जानना चाहता हूं कि चुनाव के बाद आपने अपनी परेशानियों के बारे में क्यों बात की, पहले क्यों नहीं? शुखेन्दु शेखर रॉय में कम से कम इतनी राजनीतिक नैतिकता तो थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया. अगर आप में भी राजनीतिक नैतिकता है तो आप सब भी इस्तीफा दे दें और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ें.'

#WATCH | Delhi | On rebellion in the party, TMC MP Kirti Azad says, "Our 29 leaders won in the name of 'Maa, Maati and Maanush' and became MPs. I want to know from these traitors - why did you speak about your difficulties after the election, why not before it? Sukhendu Sekhar… pic.twitter.com/0f8HZ7X3Rl — ANI (@ANI) June 9, 2026

'ममता बनर्जी उनकी नेता नहीं रहीं'

कीर्ति आजाद ने बागी गुट के स्पीकर को चिट्ठी देने को लेकर कहा, 'काकोली घोष जिस चिट्ठी की बात कर रही हैं, वो अब तक किसी के सामने नहीं आ रही. लोकसभा स्पीकर ऑफिस का भी कहना है कि कोई चिट्ठी नहीं मिली, लेकिन जिस तरह से ये लोग भूपेंद्र यादव (बीजेपी सांसद) के घर गये, उससे साबित हो गया कि वो बीजेपी के साथ मिल गये, कितने मिले, कैसे मिले, ये सब नहीं कह सकते लेकिन अब उनके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गये हैं, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी उनकी नेता नहीं रहीं.'

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काकोली घोष पर साधा निशाना

टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष पर निशाना साधते हुए कहा कि 'काकोली ने कहा था कि वह पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रही हैं, अगर सब पदों से इस्तीफा दे दिया तो वो व्हिप कैसे हो सकती हैं? व्हिप पार्टी तय करती है. वो जो कर रहे हैं वो पार्टी विरोधी एक्टिविटी है. उन्होंने आरोप लगाया कि वो ये सब पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं.'

'बीजेपी में विलय करना होगा'

पार्टी में विद्रोह पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, 'आपके (भाजपा) पास मुख्यमंत्री, ईडी, सीबीआई और अन्य शक्तियां हैं, लेकिन मेरे पास 'मां, माटी, मानुष', मेरी पार्टी, मेरे पार्टी कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल की जनता है.' टीएमसी नेता ने कहा, 'बागी गुट के पास 20-21-22-23 कितने भी सांसद क्यों न हो अगर उनको संविधान के 10वे शेड्यूल के तहत दल बदल से बचना है तो उनको बीजेपी में विलय करना होगा.

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