ओडिशा की युवती को गिटार सिखने के दौरान अमेरिकी युवक से हुआ प्यार, दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाओडिशा की युवती को गिटार सिखने के दौरान अमेरिकी युवक से हुआ प्यार, सरहद पार की दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी

ओडिशा की युवती को गिटार सिखने के दौरान अमेरिकी युवक से हुआ प्यार, सरहद पार की दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी

नवविवाहित जोड़े ने बताया कि उनकी यात्रा शुरुआत में चुनौतियों भरी थी, लेकिन अंततः सब कुछ सहज हो गया. इस दौरान जॉन ने संबलपुरी भाषा भी सीखनी शुरू कर दी, जिससे परिवार में खुशी का माहौल और बढ़ गया.

By : रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर | Updated at : 22 May 2026 11:29 PM (IST)
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सीमा पार की एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी में, ओडिशा के संबलपुर की एक युवती ने एक अमेरिकी युवक से शादी कर ली. दोनों की पहली मुलाक़ात ऑनलाइन गिटार सीखने के दौरान हुई थी. प्रसिद्ध संबलपुरी गायक जितेंद्र हरिपाल की पोती पायल हरिपाल ने संबलपुर में आयोजित एक पारंपरिक विवाह समारोह में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी निवासी काइल जॉन फिगुला के साथ सात फेरे लिए.

सरहद पार की प्रेम कहानी

इस विवाह ने भारत और अमेरिका के दो परिवारों को एक साथ जोड़ दिया. यह समारोह ओडिया परंपराओं, हिंदू रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान से भरपूर रहा. पायल और जॉन की पहली मुलाक़ात ऑनलाइन गिटार क्लास के दौरान हुई थी. जो रिश्ता दोस्ती के रूप में शुरू हुआ, वह समय के साथ गहरा होकर प्यार में बदल गया.

दोनों परिवारों की सहमति मिलने के बाद, इस जोड़े ने शादी करने का निर्णय लिया. पारंपरिक विवाह से पहले, दोनों ने संबलपुर फैमिली कोर्ट में कानूनी औपचारिकताएँ भी पूरी कीं. 13 तारीख को संबलपुर में वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न हुआ, जिसमें दोनों परिवारों और रिश्तेदारों ने उत्साह के साथ भाग लिया.

चुनौती से भरा रहा शुरुआती सफर

नवविवाहित जोड़े ने बताया कि उनकी यात्रा शुरुआत में चुनौतियों भरी थी, लेकिन अंततः सब कुछ सहज हो गया. इस दौरान जॉन ने संबलपुरी भाषा भी सीखनी शुरू कर दी, जिससे परिवार में खुशी का माहौल और बढ़ गया. पायल और जॉन ने एक-दूसरे को जीवनसाथी के रूप में पाकर खुशी जताई और अपने नए जीवन की शुरुआत साथ मिलकर करने की बात कही. यह शादी अब संबलपुर में चर्चा का विषय बन गई है और लोग इसे प्रेम का ऐसा खूबसूरत उदाहरण बता रहे हैं, जो सीमाओं, भाषाओं और संस्कृतियों से परे है.

About the author रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर

रजनीकांत बिस्वाल अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल हैं. साल 2007 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. प्रमुख न्यूज़ चैनलों और एजेंसियों के साथ काम करते हुए रिपोर्टिंग और लेखन में दक्षता हासिल की है. एबीपी के लिए ओडिशा की खबरों पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर डिग्री के साथ, सटीक और प्रभावी खबरें प्रस्तुत करना विशेषता है. क्रिकेट खेलने में खास रुचि रखते हैं.
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Published at : 22 May 2026 11:29 PM (IST)
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Odisha Marriage Odisha Love Story
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