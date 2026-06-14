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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मेरी मां को लेकर लगाए गए आरोप झूठे', काकोली घोष के बेटे ने ममता बनर्जी पर लगाए ये आरोप

'मेरी मां को लेकर लगाए गए आरोप झूठे', काकोली घोष के बेटे ने ममता बनर्जी पर लगाए ये आरोप

TMC Crisis: TMC सांसद काकोली घोष दस्तीदार के बेटे बैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि उनकी मां को लेकर लगाए गए दावे झूठे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 14 Jun 2026 01:57 PM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद काकोली घोष दस्तीदार के बेटे बैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फेसबुक पर एक वीडियो संदेश साझा किया था. उसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी का एक सांसद भारतीय जनता पार्टी (BJP) के संपर्क में है और पार्टी की संसदीय इकाई को तोड़ने की कोशिश कर रहा है.

बैद्यनाथ घोष दस्तीदार का कहना है कि मुख्यमंत्री ने अपने बयान में उनकी मां या उनका नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनके अनुसार यह साफ था कि इशारा उनकी मां की ओर ही था. उन्होंने दावा किया कि उनकी मां ही ऐसी सांसद हैं जिन्हें केंद्रीय सुरक्षा मिली हुई है, इसलिए इस बयान से लोगों के बीच यही संदेश गया कि आरोप उन्हीं पर लगाए जा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी का यह दावा कि उनकी मां ने चुनाव का टिकट मांगा था या उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद थी, पूरी तरह से गलत, बेबुनियाद और झूठ है. उनके मुताबिक इस तरह की बातें सच नहीं हैं और इन्हें बिना किसी आधार के कहा गया है.

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दस्तीदार का परिवार क्यों चुप रहा?

बैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने कहा कि अब तक उनका परिवार चुप रहा क्योंकि वे जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते थे. उन्होंने बताया कि उन्होंने सम्मान और मर्यादा बनाए रखने के लिए सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा और पूरे मामले पर सोच-समझकर फैसला लेना चाहते थे. लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि उनके पास अपनी बात सामने रखने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है.

उन्होंने बताया कि इसी कारण उन्होंने अपने वकील से कानूनी सलाह ली है. उनके वकील ने एक लीगल नोटिस का मसौदा तैयार कर लिया है. बैद्यनाथ घोष दस्तीदार के अनुसार यह कानूनी नोटिस सोमवार या मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा, वरिष्ठ नेता सौगत रॉय, सांसद कल्याण बनर्जी और सोनाली गुहा को भेजा जाएगा.

परिवार अब कानूनी तरीके से अपनी बात रखेगा- बैद्यनाथ घोष 

बैद्यनाथ घोष दस्तीदार का कहना है कि उनका परिवार अब कानूनी तरीके से अपनी बात रखेगा और जिन आरोपों को वह गलत मानते हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा. फिलहाल यह उनके और उनके परिवार की ओर से किया गया दावा है, जिस पर संबंधित नेताओं की प्रतिक्रिया का इंतजार है.

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Published at : 14 Jun 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
TMC Kakoli Ghosh Dastidar MAMATA BANERJEE
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