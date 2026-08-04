रिहाई के बाद आया पहला रिएक्शन, जानें क्या बोले उदयनिधि स्टालिन?

डीएमके विधायक और विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को आखिरकार 90 मिनट की पूछताछ के बाद पुलिस ने छोड़ दिया. रिहाई के बाद अब स्टालिन की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने राज्य सरकार पर मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप भी लगाया.

राज्य के विपक्ष के नेता और डीएमके नेता उदयनिधि ने कहा, 'कल के विरोध प्रदर्शन और मेरे भाषण पर किसान समुदाय से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली. इससे किसानों के बीच समर्थन की लहर पैदा हुई है. जब सरकार को एहसास हुआ कि यह मुद्दा जोर पकड़ रहा है. अगले दिन विधानसभा सत्र होने वाला था. इसमें विपक्ष इन मुद्दों को उठाने वाला था. सरकार ने ध्यान भटकाने और बहस को दबाने की कोशिश की.'

मेरे भाषण का कट-एंड-वर्जन फैलाया: स्टालिन

स्टालिन ने कहा, 'आज सुबह उन्होंने मेरे भाषण का एक कट-एंड-पेस्ट वर्जन फैलाया और झूठा दावा किया कि मैंने ऐसी बातें कहीं जो मैंने कभी नहीं कही थीं.'

उन्होंने कहा कि इस एडिटेड वर्जन को नेशनल मीडिया आउटलेट्स के साथ भी शेयर किया गया. उन्हीं झूठे आरोपों के आधार पर पुलिस मुझे अरेस्ट करने आई. मैंने पुलिस का पूरा सहयोग किया. बिना किसी विरोध के उनके साथ चला. गिरफ्तारी के समय भी मैंने पत्रकारों से कहा कि मैं इस पूरी घटना को बेतुका मानता हूं.

स्टालिन ने कहा, वे मुझे उन बातों के लिए अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जो मैंने कभी की ही नहीं. वे मुझे चुप कराने और डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं डरूंगा नहीं.

हम ऐसी कार्रवाई से नहीं डरते

उन्होंने कहा, 'मैं कलैगनार एम. करुणानिधि का पोता, एम.के. स्टालिन का बेटा और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) का सदस्य हूं. हम ऐसी कार्रवाइयों से डरते नहीं हैं. मैं इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं. मैंने आज यही बात कही.'

क्या है पूरा मामला?

पूरा मामला कावेरी जल विवाद को लेकर है. यहां तंजावुर में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए उदयनिदि स्टालिन ने सीएम विजय पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु को कावेरी का एक बूंद पानी भी नहीं मिलता. वहीं मुख्यमंत्री इस पूरे मुद्दे पर बेपरवाह बने हुए हैं. इस दौरान सभा में मौजूद लोगों ने तृषा-तृषा के नारे लगाने शुरू कर दिए. इस पर उदयनिधि कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी, जिसके बाद दोहरे मतलब निकाले जाने लगे. स्टालिन की इस टिप्पणी को दोहरे अर्थ वाली आपत्तिजनक करार दिया गया. इसके बाद पूरा मामला राजनीतिक विवाद में बदल गया. इसके बाद मंगलवार सुबह उनको गिरफ्तार कर लिया गया.