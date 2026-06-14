इस साल मानसून के दौरान बारिश को लेकर बड़ी चिंता सामने आ रही है. अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गनाइजेशन (ESSO) और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के मुताबिक प्रशांत महासागर में वर्तमान में अल नीनो (El Nino) एक्टिव है और इसके मानसून सीजन के दौरान और मजबूत होने की आशंका है.

मौसम विभाग के मुताबिक, प्रशांत महासागर और वायुमंडल दोनों ही स्तरों पर अल नीनो के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं. समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है और समुद्र के भीतर सतह के नीचे भी गर्म पानी की मौजूदगी बनी हुई है.

वैश्विक जलवायु पैटर्न को अल नीनो कहा जाता है, ये तब विकसित होता है जब भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है. यह वॉर्मिंग हवा के पैटर्न और वायुमंडलीय दबाव को बदल देती है, जिससे पूरी दुनिया के मौसम पर असर पड़ता है. सामान्य दिनों में चलने वाली हवाएं जब कमजोर पड़ जाती हैं तब जो गर्म पानी आमतौर पर पश्चिमी प्रशांत महासागर की ओर बढ़ता था वह मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर की तरफ फैलने लगता है.

कहीं बारिश कहीं भयंकर सूखा

इसके कारण कहीं भारी बारिश और बाढ़ आती है, तो कहीं भयंकर सूखा पड़ता है. आईएमडी के मुताबिक मई के महीने में मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया. ऐसा ही बदलाव पश्चिमी प्रशांत महासागर, मैरीटाइम कॉन्टिनेंट और महासागर के दोनों गोलार्दों के हिस्सों में भी देखा गया.

दिल्ली कब पहुंचेगा मानसून?

मानसून दक्षिण भारत के बाद अब मध्य भारत की और बढ़ रहा है. 15 जून तक यूपी के कई जिलों तक पहुंच जाएगा. वहीं 30 जून तक मानसून के दिल्ली-एनसीआर तक पहुंचने की संभावना है. इस बार मानसून 3 दिन की देरी से 4 जून को केरल पहुंचा है. आमतौर पर मानसून सीजन 1 जून के आस-पास शुरू होता है. पिछले साल मानसून 24 मई को ही केरल पहुंच गया था.

कब ज्यादा गंभीर होगा अल नीनो?

पिछले एक साल में इंसो चक्र में काफी उतार-चढ़ाव देखे गए हैं. 2025 में स्थिति पूरी तरह सामान्य थी. अगस्त 2025 से फरवरी 2026 तक मौसम ला नीना के प्रभाव में रहा. जून 2026 में प्रशांत महासागर का तापमान अब अल नीनो के स्तर को पार कर चुका है. मॉनसून मिशन कपल्ड फोरकास्ट सिस्टम (MMCFS) के अनुमानों के मुताबिक, जून से सितंबर के बीच अल नीनो की स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है और इसके पूरे मानसून में बने रहने की संभावना है.

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