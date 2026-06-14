कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने रविवार को राहुल गांधी पर की गई CPI(M) की आलोचना का तीखा जवाब देते हुए कहा कि वाम दल 'राजनीतिक हीन भावना' का शिकार हो चुका है और अपनी चुनावी हार की समीक्षा करने के बजाय राहुल गांधी को निशाना बना रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों के समर्थन से राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने वाली CPI(M) अब राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाकर अपनी हताशा दिखा रही है.

राहुल गांधी पर टिप्पणी को बताया 'हास्यास्पद'

केसी वेणुगोपाल ने फेसबुक पर जारी अपने बयान में कहा कि CPI(M) द्वारा राहुल गांधी पर की गई टिप्पणियां पूरी तरह हास्यास्पद हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ नेता, जो पहले राहुल गांधी की छवि से राजनीतिक लाभ उठा चुके हैं, अब उन्हें 'ईडी का एजेंट' बताकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपना चेहरा खराब दिखने पर आईना तोड़ दे.

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नेता प्रतिपक्ष के पद पर उठाए सवालों पर जताई नाराजगी

वेणुगोपाल ने कहा कि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनता है. उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी राजनीतिक पहचान खो रही CPI(M) इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही है और इसलिए राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रही है.

केरल में हार के बाद बौखलाई CPI(M): वेणुगोपाल

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि केरल में मिली चुनावी हार से CPI(M) बौखला गई है. उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी हार के कारणों की निष्पक्ष समीक्षा करने के बजाय राहुल गांधी को बलि का बकरा बना रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यही रवैया जारी रहा तो भविष्य में पार्टी को और बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा.

INDIA गठबंधन के उद्देश्य को किया स्पष्ट

वेणुगोपाल ने कहा कि INDIA गठबंधन का गठन कांग्रेस की पहल पर देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए किया गया था. उनका कहना था कि इस गठबंधन का उद्देश्य बीजेपी की कथित तानाशाही प्रवृत्तियों का मुकाबला करना और उसे सत्ता से हटाना है.

सीताराम येचुरी का किया उल्लेख

उन्होंने पूर्व CPI(M) महासचिव सीताराम येचुरी का जिक्र करते हुए कहा कि वे INDIA गठबंधन के व्यापक राजनीतिक उद्देश्य को समझते थे, लेकिन वर्तमान नेतृत्व अपनी पुरानी राजनीतिक सोच और फैसलों को ही नजरअंदाज कर रहा है.

बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी की भूमिका पर दिया जोर

वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी लगातार बीजेपी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे हैं और स्वयं भी इसका शिकार रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में CPI(M) द्वारा राहुल गांधी पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह निराधार हैं.

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एम. ए. बेबी ने लगाया था गंभीर आरोप

दरअसल, CPI(M) महासचिव एम. ए. बेबी ने राहुल गांधी को 'ईडी और मोदी सरकार का सहयोगी' बताते हुए आरोप लगाया था कि वह केंद्र सरकार से पूर्व केरल मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और अन्य विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. बेबी ने कहा था कि नेता प्रतिपक्ष का काम विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करना नहीं है, बल्कि सरकार की नीतियों का विरोध करना है.