Tamil Nadu Crime News: तमिलनाडु के तंजावुर में एक 17 साल की लड़की को प्यार के मायाजाल में फंसाकर गर्भवती करने वाले युवक को तिरुचि जिला महिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. युवका का नाम अजीत कुमार है, जो 26 साल का है. यह फैसला पीड़िता और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश और चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है.

लड़कों और पुरुषों के लिए यह मामला चेतावनी है कि किसी भी नाबालिग को प्रेम के वादे देकर वासना का शिकार बनाना गंभीर अपराध है. अजीत कुमार ने 2021 में लालगुडी इलाके की 17 साल की लड़की से दोस्ती की और धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई.

शादी का झांसा देकर किया सेक्स

अजीत कुमार ने लड़की से शादी करने का वादा करके उसे धोखा दिया और उसकी वासना का शिकार बनाया. 17 साल की लड़की गर्भवती हो गई. यह घटना 2021 में हुई थी. पीड़िता के माता-पिता की शिकायत पर लालगुडी महिला पुलिस ने अजीत कुमार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया.

सबूत के तौर पर पेश की मेडिकल रिपोर्ट

इस मामले की सुनवाई तिरुचि जिला महिला न्यायालय में न्यायाधीश आर. जयंती की उपस्थिति में हुई. सरकार के वकील ने पीड़िता के साथ हुए अत्याचार के सबूत के तौर पर मेडिकल रिपोर्ट और गवाह पेश किए. अदालत में बहस के दौरान यह आग्रह किया गया कि अजीत कुमार को कानून के अनुसार कड़ी सजा दी जाए.

सभी दलीलों और गवाहों को सुनने के बाद, न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि अजीत कुमार के खिलाफ सभी आरोप प्रमाणित हुए हैं. उन्हें 17 साल की लड़की को धोखा देकर गर्भवती करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा दी गई. इसके अलावा, दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. यदि वह जुर्माना नहीं भरता, तो उसे एक साल अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी. न्यायाधीश ने सरकार को सुझाव दिया कि पीड़िता को उचित मुआवजा दिया जाए.

न्यायाधीश के फैसले पर प्रतिक्रिया

अजीत कुमार को कड़ी सुरक्षा के बीच तिरुचि केंद्रीय जेल में बंद कर दिया गया. इस फैसले को क्षेत्र के लोगों ने न्याय स्थापित करने वाला और एक बड़ी चेतावनी मानते हुए सराहा. यह संदेश है कि लड़कियों को अपनी वासना का शिकार बनाने वाले अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है.