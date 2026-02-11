तेलंगाना में आज नगरीय निकायों के लिए मतदान जारी है. राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) की ओर से आज सुबह 7 बजे शुरू हुई इस मतदान प्रक्रिया में राज्यभर के 7 नगर निगमों (Municipal Corporations) और 116 नगर पालिका समितियों (Municipalities) के मतदाता बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. यह प्रक्रिया 412 डिवीजनों और 2,569 वार्ड्स में जारी है और शाम 5 बजे तक चलेगी. मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लंबी कतारें हैं.

मतदान के लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है. सुबह 7 बजे ही कई पोलिंग स्टेशनों पर महिलाओं और बुजुर्गों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी. हर वर्ग के लोग, चाहे युवा हों या बुजुर्ग, अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने शहर का भविष्य चुनने निकले हैं. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा रखा गया है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो सके. पोलिंग स्टेशनों की तरफ जाने वाले रास्तों पर भी खास सुरक्षा मुहैया की गई है.

चुनाव तेलंगाना की राजनीति के लिए काफी अहम

यह चुनाव तेलंगाना की राजनीति के लिए काफी अहम माना जा रहा है. पिछले कुछ समय में निगम और पालिका चुनावों को लेकर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच कई मुद्दों पर तकरार भी देखने को मिली थी, लेकिन अंततः लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह चुनाव संपन्न हो रहा है. ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भी एक सेमीफाइनल की तरह है, जिससे पार्टियों को जमीनी हकीकत का पता चलता है.

मतदान शाम 5 बजे समाप्त होगा

शाम 5 बजे मतदान समाप्त होगा 13 फरवरी को वोटों की गिनती का दौर शुरू होगा. तेलंगाना की जनता का ये फैसला आने वाले समय में शहरी विकास और प्रशासन की दिशा तय करेगा. हर वोट की अहमियत को देखते हुए अब सबकी निगाहें परिणामों पर टिकी होंगी. जनता को इस बात की उम्मीद है कि आने वाला नेतृत्व उनके लिए अच्छा काम करेगी.