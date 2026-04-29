दिल दहला देने वाली घटना, पति-पत्नी में विवाद के चलते पिता ने मासूम बच्चों का कत्ल कर खुद भी की खुदकुशी
तेलंगाना के महबूबाबाद जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. एक शख्स ने पहले अपने दोनों मासूम बच्चों को फांसी के फंदे पर लटका दिया और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली.
तेलंगाना के महबूबाबाद जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. तोर्रूर मंडल के अमलापुरम गांव में पारिवारिक विवाद ने ऐसा भयावह रूप ले लिया कि एक पिता ने अपने ही दो मासूम बच्चों की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली. इस घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है.
मृतकों की पहचान गमशावली (पिता) और उसके दो बच्चों विलास (5 वर्ष) और विकेश (3 वर्ष) के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों के अनुसार पति-पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था. इसी तनाव के चलते गमशावली ने यह खौफनाक कदम उठा लिया.
क्या है मामला
बताया जा रहा है कि घटना के समय घर में कोई और मौजूद नहीं था. गमशावली ने पहले अपने दोनों मासूम बच्चों को फांसी के फंदे पर लटका दिया और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली. जब काफी देर तक घर से कोई हलचल नहीं हुई, तो पड़ोसियों को शक हुआ. उन्होंने घर में जाकर देखा तो अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए.
घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक जांच में यह मामला घरेलू विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है.
स्थानीय ग्रामीणों ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उनका कहना है कि यह परिवार सामान्य रूप से रह रहा था, लेकिन हाल के दिनों में उनके बीच तनाव बढ़ गया था. किसी को अंदाजा नहीं था कि मामला इतना गंभीर हो जाएगा.
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जांच में जुटी पुलिस
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि घटना के पीछे असली कारण क्या थे. साथ ही, मृतक के परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है.
यह घटना एक बार फिर पारिवारिक विवादों के गंभीर परिणामों को उजागर करती है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में समय रहते संवाद और सहायता बेहद जरूरी होती है, ताकि इस तरह की त्रासदियों को रोका जा सके.
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Source: IOCL