तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक पुलिस कॉन्स्टेबल की सोशल मीडिया रील्स को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. कॉन्स्टेबल चरण यादव के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें उनके दावों और व्यवहार को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री की सुरक्षा का दावा

वायरल हुए एक वीडियो में चरण यादव यह दावा करते नजर आए कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री की सुरक्षा उनके हाथ में है. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी को मुख्यमंत्री से मिलना हो, तो वे उनसे संपर्क कर सकते हैं और मुलाकात की व्यवस्था कर सकते हैं. इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं.

पहले भी विवादों में रहे

यह पहला मौका नहीं है जब कॉन्स्टेबल विवादों में घिरे हों. इससे पहले भी उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैचों के टिकट दिलाने का दावा करते हुए रील्स पोस्ट किए थे. इसके अलावा, वे कई बार पुलिस की वर्दी में ही वीडियो बनाते नजर आए हैं, जिसे लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं.

नेटिज़न्स ने इस पूरे मामले को पुलिस पद का दुरुपयोग बताते हुए कड़ी आलोचना की है. लोगों का कहना है कि इस तरह के वीडियो न केवल अनुशासनहीनता को दर्शाते हैं, बल्कि पुलिस विभाग की गरिमा को भी ठेस पहुंचाते हैं. कई यूजर्स ने यह भी सवाल उठाया कि क्या कोई पुलिस कर्मी इस तरह के दावे कर सकता है और क्या इसके लिए विभागीय अनुमति ली गई थी.

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सख्त कार्रवाई की मांग

सोशल मीडिया पर अब इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है. कई लोगों ने संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि कॉन्स्टेबल के खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों. हालांकि, इस मामले में अभी तक पुलिस विभाग की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है लेकिन जिस तरह से यह मुद्दा तूल पकड़ रहा है, उसे देखते हुए जल्द ही विभागीय जांच और कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है.

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