Hyderabad: 9 साल के बच्चे ने किया सुसाइड, गले में स्कूल के ID कार्ड से लगाई फांसी... चौथी क्लास में पढ़ता था
Hyderabad News: हैदराबाद से एक चौंका देने वाली घटना की खबर सामने आई है, यहां एक चौथी क्लास के स्टूडेंट ने अपने घर में सुसाइड कर लिया. हालांकि अभी तक सुसाइड करने के पीछे के कारण का पता नहीं चला.
Telangana Suicide News: तेलंगाना के हैदराबाद के चंदनगर में चौथी क्लास के स्टूडेंट की आत्महत्या स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में सनसनी फैला रही है. एक लड़का जो मौत का पूरी तरह से मतलब समझने की स्थिति में भी नहीं था, उसने आत्महत्या कर ली. घटना से हर कोई हैरान है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है.
काम से घर लौटे माता-पिता को नहीं मिला बेटा
प्रशांत नाम का बच्चा, जो चंदनगर के राजेंद्र रेड्डी नगर में रहता था, चौथी क्लास में पढ़ता था. माता-पिता काम खत्म कर घर लौटे तो उन्हें अपने बेटे का पता नहीं चला. उन्होंने बेटे की खोज की. अंत में उन्होंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा बंद था. माता-पिता ने दरवाजा खोला तो उन्हें एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया.
स्कूल ID कार्ड के टैग से फांसी लगा आत्महत्या की
पता नहीं क्या हुआ, 9 साल का प्रशांत बाथरूम में खिड़की से लटका हुआ मिला. उसने स्कूल आईडी कार्ड के टैग से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. यह देखकर माता-पिता बेसुध हो गए. पड़ोसियों को जब इस घटना का पता चला तो वह सभी भी मौके पर पहुंच गए. चौथी क्लास के स्टूडेंट के आत्महत्या करने पर सभी रो पड़े. हर कोई इस बात से अंजान है कि आखिरकार क्या परेशानी थी? इस घटना पर सभी फूट-फूट कर रोए.
पुलिस स्कूल के लोगों से पूछताछ कर रही
इस पर शिकायत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. मामला दर्ज कर लिया गया है. जांच शुरू कर दी गई है. लड़के के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. माता-पिता और स्कूल के लोगों से पूछताछ की जा रही है.
