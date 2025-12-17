Karnataka News: आजकल सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी सहित सब कुछ बड़े पैमाने पर विकसित हो गया है. समाज इतना बदल गया है कि आप जो चाहें, जहां चाहें, उसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन साथ ही ठगी-धोखाधड़ी भी नए-नए रूपों में बढ़ रही है. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में साइबर ठगी का ऐसा ही बड़ा मामला सामने आया है. यहां डिजिटल धोखाधड़ी में फंसी एक महिला ने 2 करोड़ रुपये से ज्यादा खो दिए हैं, जिससे सनसनी फैल गई है.

जानिए क्या है पूरा मामला?

न्यू थिप्पासंद्रा इलाके में एक महिला अपने 10 साल के बेटे के साथ रहती है. उन्होंने 27 नवंबर को व्हाइटफील्ड सीएन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. इसमें कहा गया है कि 19 जून को ब्लू डार्ट कूरियर कंपनी से बात करने वाले एक व्यक्ति ने संपर्क किया. उन्होंने कहा कि आपके आधार नंबर से जुड़ा एक पार्सल जिसमें ड्रग्स पाया गया हैं. उन्होंने कहा कि आपको गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस आएगी और कनेक्शन काट दिया.

इससे डरकर महिला को समझ नहीं आया कि क्या किया जाए. विरोधी पक्ष ने इसका फायदा उठाया और मुंबई पुलिस अधिकारियों के रूप में बात की. तब उन्होंने उसे धमकी दी कि अगर वह उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. महिला ने भी सहमति दे दी.

3 फ्लैट बेचकर ठगों को भेजे 2 करोड़ रुपए

उसे कुछ मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए भी कहा गया और जांच पूरी होने तक घर पर रहने के लिए कहा गया. महिला को किसी के साथ कोई जानकारी साझा न करने की धमकी दी गई. जब महिला के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही थी तो विरोधियों ने पाया कि उसका 10 साल का बेटा है.

इस मामले में, उन्होंने महिला को यह कहकर धमकी दी कि आपका बेटा जेल में होगा. 19 जून से 27 नवंबर तक महिला ने विरोधियों के आदेश पर कई बार पैसे भेजे. इसके लिए उसने विग्नान नगर में एक अपार्टमेंट बहुत कम कीमत पर बेच दिया. इसके अलावा, उसने मालूर में अपने दो फ्लैट कम कीमत पर बेच दिए.

एक ही बार में भेज दिए थे 70 लाख रुपए

इतना ही नहीं, उसने बैंक से कर्ज भी लिया. आवश्यक धन छीनने के बाद, गिरोह ने उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा. इसके बाद, महिला व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन गई और घटना बताई, तब उसे पता चला कि उसे धोखा दिया गया है. महिला ने करीब 2 करोड़ रुपये उन लोगों को भेजे जिन्होंने उसे धमकाया था. उसने एक ही बार में अधिकतम 70 लाख रुपये भेजे. इसके बाद, पुलिस ने 4 धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है.