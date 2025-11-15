तेलंगाना हाई कोर्ट की वेबसाइट हैक, कानूनी दस्तावेजों की जगह खुल रही जुआ साइट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







तेलंगाना हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट को हैकर्स ने अपना निशाना बनाया है, जहां कानूनी दस्तावेज डाउनलोड करने का प्रयास करने वाले उपयोगकर्ता अचानक एक ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म पर पहुंच जा रहे हैं. जब लोग कोर्ट के आदेशों की पीडीएफ कॉपी डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे थे, तो वे BDG SLOT नामक जुए की साइट पर रीडायरेक्ट हो जा रहे थे, जिससे न्यायिक डेटा की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

इस साइबर हमले ने आधिकारिक पोर्टल tshc.gov.in पर मौजूद महत्वपूर्ण संसाधनों को निशाना बनाया है, जहां कोर्ट के आदेशों के लिए बने हाइपरलिंक अब अवैध बेटिंग पेज पर ले जा रहे हैं. कानूनी पेशेवरों और मुवक्किलों ने फैसले खोजते समय यह विसंगति देखी और तुरंत डेटा लीक या मैलवेयर के जोखिम को लेकर चिंता जताई.

हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने पुलिस से की शिकायत

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे हमले अक्सर अपडेट न किए गए सॉफ्टवेयर या कमजोर प्रमाणीकरण का फायदा उठाकर किए जाते हैं, जिससे हैकर्स खतरनाक रीडायरेक्ट एम्बेड कर सकें. इस घटना का पता चलते ही हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने तुरंत स्थानीय पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई.

जांच में जुटी साइबर क्राइम टीम

साइबर क्राइम को लेकर संबंधित आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और दोषियों का पता लगाने के लिए डिजिटल फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी गई है. टीमें साफ लिंक्स बहाल करने और एंट्री प्वाइंट्स के संकेतों के लिए सर्वर लॉग का ऑडिट करने में जुटी हैं. यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब क्षेत्र में ऑनलाइन जुआ घोटाले तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां बेटिंग ऐप्स ने धोखाधड़ी के जरिए हजारों लोगों को अपना शिकार बनाया है. इसने सरकारी वेबसाइटों, विशेषकर उनके जो संवेदनशील कानूनी मामलों से निपटती हैं, कि सुरक्षा को मजबूत करने पर नए सिरे से बहस छेड़ दी है.

