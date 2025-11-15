जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में शुक्रवार (14 नवंबर 2025) को अचानक हुए धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया. नौगाम पुलिस स्टेशन के भीतर हुए इस विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं. धमाका उस समय हुआ, जब अधिकारी पुलिस परिसर में मौजूद बरामद विस्फोटक सामग्री की जांच कर रहे थे.

पुलिस और एफएसएल अधिकारी सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल मामले में बरामद की गई सामग्री की जांच कर रहे थे. इसी प्रक्रिया के दौरान एक हिस्से में अचानक तेज धमाका हो गया. धमाके इतना तेज था कि पुलिस स्टेशन परिसर में खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं और पूरे क्षेत्र में घना धुआं फैल गया. दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पुलिस स्टेशन के आसपास के सभी रास्तों को बंद कर दिया.

फरीदाबाद से जुड़े मामले की जांच कर रही थी टीम

यह घटना उस बड़े मामले से जुड़ी है, जिसमें हरियाणा के फरीदाबाद के दो मकानों से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किये गए थे. बरामदगी में करीब 2,900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, बम बनाने वाले कई केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिश्रण मिला. ये सामग्री फरीदाबाद के धौज और फतेहपुर तागा गांवों के किराए के दो कमरों से मिली थी.

कमरे किराए पर लेने वाला कौन था?

फरीदाबाद में किराए का मकान पुलवामा का रहने वाले डॉक्टर मुज़म्मिल शकील गनई ने लिया था, जो अल-फला मेडिकल कॉलेज में टीचर थे. उन्हें कुछ हफ्ते पहले कट्टरपंथी पोस्टर लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. जांच अधिकारियों की मानें तो इस पूरे नेटवर्क में तीन डॉक्टर शामिल थे. यह मॉड्यूल कथित तौर पर जैश-ए-मोहम्मद की मदद से चल रहा था.

मॉड्यूल में तीन लोग मुख्य रूप से शामिल थे. इसमें मुज़म्मिल शकील गनई, उमर नबी और मुज़फ्फर राठेर है. बता दें कि मुज़म्मिल को गिरफ्तार कर लिया गया है. उमर नबी की धमाके में मौत हो गई, जबकि मुज़फ्फर राठेर अब भी फरार है. इनकी योजना दिल्ली, हरियाणा और कश्मीर में बड़े धमाके करने की थी.

नौगाम ब्लास्ट की जांच तेज, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है. फॉरेंसिक टीमें यह पता लगाने में जुटी हैं कि धमाका कैसे हुआ और क्या विस्फोटक संभालने में कोई चूक हुई.

