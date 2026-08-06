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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया8 अगस्त को ही होगा राहुल गांधी का प्रयागराज कार्यक्रम, दोबारा मिली परमिशन

8 अगस्त को ही होगा राहुल गांधी का प्रयागराज कार्यक्रम, दोबारा मिली परमिशन

कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट ने आदेश जारी किया है. दोबारा परमिशन मिलने के बाद कांग्रेस ने फिर से इस कार्यक्रम की जोर-शोर से तैयारी शुरू कर दी है. कांग्रेस के कार्यकर्ता फिर से ग्राउंड पर पहुंचे हैं. 

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 06 Aug 2026 11:35 PM (IST)
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प्रयागराज में 8 अगस्त को लेकर प्रस्तावित लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' का रास्ता साफ हो गया है.  गुरुवार 6 अगस्त 2026 की मिली जानकारी के अनुसार गांधी को कार्यक्रम के लिए अनुमति दे दी गई है. इससे पहले कार्यक्रम के आयोजक ने एक दिन पहले अनुमति निरस्त कर दी थी. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के लिखित आश्वासन पर दोबारा से परमिशन दी गई है. 

कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट ने आदेश जारी किया है. दोबारा परमिशन मिलने के बाद कांग्रेस ने फिर से इस कार्यक्रम की जोर-शोर से तैयारी शुरू कर दी है. कांग्रेस के कार्यकर्ता फिर से ग्राउंड पर पहुंचे हैं. 

प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के लिखित आश्वासन पर दोबारा परमिशन दी गई  

अजय राय ने अपने लिखित आश्वासन में कहा है कि हम आपके खेल मौदान और प्रांगण की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे. हम उतने ही हिस्से का प्रयोग करेंगे, जिससे किसी भी छात्रों से जुड़े खेलकूद में व्यवधान न पड़े. हम माननीय इलाहबाद हाईकोर्ट या किसी भी कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं करेंगे. हम स्कूल प्रांगण का उपयोग किसी भी स्वरूप में नहीं करेंगे. कोर्ट के निर्देश का पूर्णत: पालन किया जाएगा. अजय राय ने आगे कहा, यदि तैयारी के दौरान कोई नुकसान खेल मैदान को हुआ तो हम उसको पूरी तरह ठीक कर आपकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे. 

इस कार्यक्रम का स्वरूप कमर्शियल नहीं है: अजय राय

उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम किसी भी स्वरूप में कमर्शियल नहीं है. इस कार्यक्रम से माननीय इलाहबाद हाईकोर्ट की तरफ से पारित आदेश (दिनांक 14/08/2025) (जनहित याचिका-542 (2025), गिरिजा शंकर बनाम उत्तर प्रदेश सरकारी की किसी भी स्वरूप में अवहेलना नहीं होगी. 

छात्रों की गूंज कार्यक्रम, राहुल करेंगे स्टूडेंट से चर्चा
राहुल गांधी का 8 अगस्त 2026 को प्रयागराज में छात्रों की गूंज संवाद कार्यक्रम प्रस्तावित है. केपी ट्रस्ट की तरफ से मैदान की अनुमति रद्द किए जाने के बाद से कार्यक्रम चर्चा और विवादों में घिर गया था. कांग्रेस ने हर हाल में इस कार्यक्रम को आयोजित करने का ऐलान किया था. अब फिर से राहुल गांधी को कार्यक्रम की अनुमति दे दी गई है. 

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 06 Aug 2026 11:29 PM (IST)
Tags :
UP PRAYAGRAJ RAHUL GANDHI NEWS
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