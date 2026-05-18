हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबाघ जैसी कानूनी सुरक्षा, फिर भी शिकार! 'दो-मुंहे' सांप का हो रहा था काला कारोबार, जानें कैसे हुआ भंडाफोड़

बाघ जैसी कानूनी सुरक्षा, फिर भी शिकार! 'दो-मुंहे' सांप का हो रहा था काला कारोबार, जानें कैसे हुआ भंडाफोड़

Telangana News: लोगों में अंधविश्वास इतना गहरा है कि काले बाज़ार में एक अकेले 'रेड सैंड बोआ' की कीमत कई लाख से लेकर करोड़ों रुपये तक पहुँच जाती है.

By : मोहसिन अली | Updated at : 18 May 2026 08:44 PM (IST)
Preferred Sources

AI के इस दौर में भी तेलंगाना में अंधविश्वास अभी भी मौजूद है. राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा वारंगल, तेलंगाना में एक बहुत ही सावधानी से किए गए गुप्त ऑपरेशन ने प्राचीन अंधविश्वास और संगठित वन्यजीव अपराध के बीच के खतरनाक गठजोड़ का पर्दाफ़ाश किया है. 

एक सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए, एक गुप्त टीम ने रविवार, 17 मई, 2026 को एक व्यक्ति को तब रोका, जब वह ग्रे मार्केट में दो बेहद दुर्लभ 'रेड सैंड बोआ' साँप बेचने की कोशिश कर रहा था. जो लोग इस साँप के बारे में नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि यह कोई साधारण सरीसृप नहीं है; इसे कुख्यात रूप से "दो-मुँहा साँप" कहा जाता है, क्योंकि जब इसे खतरा महसूस होता है, तो इसकी मोटी और कुंद पूंछ बिल्कुल इसके सिर जैसी दिखने लगती है, जिससे शिकारी भ्रमित हो जाते हैं. 

दो-मुंहे सांप को लेकर फैला अंधविश्वास

विकास का यह अद्भुत चमत्कार दुख की बात है कि अब इसकी मौत का कारण बन गया है, क्योंकि मिथकों के एक खतरनाक जाल ने कई लोगों को यह यकीन दिला दिया है कि इस जीव को अपने पास रखने से असीमित सौभाग्य मिलता है, समृद्धि आती है, और यहाँ तक कि इसमें अपने मालिक को छिपे हुए खजानों तक पहुँचाने की रहस्यमयी शक्ति भी होती है. यह अंधविश्वास इतना गहरा है कि काले बाज़ार में एक अकेले 'रेड सैंड बोआ' की कीमत कई लाख से लेकर करोड़ों रुपये तक पहुँच जाती है, जिससे पूरी तरह से अंधविश्वास पर आधारित एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है.

DRI ने पकड़े गए दो साँपों क आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए वारंगल के वन रेंज अधिकारी को सौंप दिया. 'रेड सैंड बोआ' को देश में सबसे उच्च स्तर की कानूनी सुरक्षा प्राप्त है; इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध किया गया है, जो संरक्षण की प्राथमिकता के मामले में इसे बाघ के बराबर का दर्जा देता है. 

इसे किसी भी रूप में अपने पास रखना, बेचना या इसका व्यापार करना गंभीर दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करता है, फिर भी शिकारी और बिचौलिए कानून से बेखौफ़ रहते हैं, क्योंकि अमीर और अंधविश्वासी लोग इसके लिए भारी-भरकम रकम चुकाने को तैयार रहते हैं. अधिकारी अब इस रैकेट के पूरे पैमाने का पता लगाने के लिए गहराई से जाँच कर रहे हैं; उन्हें संदेह है कि गिरफ़्तार किया गया व्यक्ति एक बहुत बड़े, सुनियोजित अंतर-राज्यीय तस्करी नेटवर्क का एक छोटा सा मोहरा हो सकता है. 

तेलंगाना समेत आसपास के राज्यों में हो रही तस्करी

यह ताज़ा बरामदगी कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि यह एक बेहद चिंताजनक प्रवृत्ति का हिस्सा है जो पूरे तेलंगाना क्षेत्र और उससे भी आगे फैल रही है. इस धरपकड़ से कुछ ही दिन पहले, बीदर के वन अधिकारियों ने इसी प्रजाति की एक खेप को पकड़ा था, जिसे तेलंगाना से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था; इस मामले में तीन लोगों को गिरफ़्तार किया गया था. वहीं, मंचरियाल और अन्य ज़िलों में हाल के मामले इस बात को उजागर करते हैं कि तस्कर किस तरह जंगल की खुली सीमाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं.

इस अभियान ने एक बार फिर उस ख़तरनाक नतीजे पर सबका ध्यान खींचा है, जो अंधविश्वास के कारण पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रहा है. 'रेड सैंड बोआ' एक हानिरहित, बिना ज़हर वाला साँप है जो ज़मीन में बिल बनाकर रहता है. यह चूहों की आबादी को नियंत्रित करने और मिट्टी की सेहत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है. फिर भी, रातों-रात अमीर बनने की अंधी दौड़ इस शांत स्वभाव वाली प्रजाति को उसके अपने ही प्राकृतिक आवास में एक अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल रही है.

यह भी पढ़ें : ऐसी नजर आएगी भारत के पहली बुलेट ट्रेन, रेल मंत्रालय के गेट नंबर 4 पर लगी फोटो, भारतीय रेलवे ने दी जानकारी

Published at : 18 May 2026 08:38 PM (IST)
Tags :
Telangana INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बाघ जैसी कानूनी सुरक्षा, फिर भी शिकार! 'दो-मुंहे' सांप का हो रहा था काला कारोबार, जानें कैसे हुआ भंडाफोड़
बाघ जैसी कानूनी सुरक्षा, फिर भी शिकार! 'दो-मुंहे' सांप का हो रहा था काला कारोबार, जानें कैसे हुआ भंडाफोड़
इंडिया
Weather News: अगले कुछ दिन देश में मौसम की मार, 17 राज्यों में बारिश तूफान का अलर्ट, किसानों-मछुआरों को चेतावनी
अगले कुछ दिन देश में मौसम की मार, 17 राज्यों में बारिश तूफान का अलर्ट, किसानों-मछुआरों को चेतावनी
इंडिया
‘अंतरराष्ट्रीय मंच पर बढ़ा भारत का कद’, हनोई में PM मोदी को लेकर क्या बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
‘अंतरराष्ट्रीय मंच पर बढ़ा भारत का कद’, हनोई में PM मोदी को लेकर क्या बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
इंडिया
PM Modi Norway Honor: PM मोदी को मिला ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट’
PM मोदी को मिला ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट’,नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😯Karishma की बदतमीजी पर Chandrika का तमाचा! टूट गया Karishma का घमंड। #sbs
Bollywood News: 'Welcome to the jungle' का टाइटल ट्रैक रिलीज! अक्षय कुमार ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज (18-05-26)
hopal Twisha Sharma Case: ट्विशा केस में पुलिस ने की बड़ी चूक | SIT | Latest News
Bhopal Twisha Sharma Case: ससुराल वालों पर माता-पिता का गंभीर आरोप | Model | SIT | Breaking
Petrol Diesel Price Hike: भारत में फिर महंगा होने वाला है पेट्रोल-डीजल? | PM Modi Appeal | CNG
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘US-ईरान युद्ध शुरू हुए हो गए 80 दिन, फिर भी भारत में...’, देश में तेल-गैस की आपूर्ति पर बोले हरदीप सिंह पुरी
‘US-ईरान युद्ध शुरू हुए हो गए 80 दिन, फिर भी भारत में...’, देश में तेल-गैस की आपूर्ति पर बोले हरदीप पुरी
महाराष्ट्र
नमाज पर CM योगी के बयान पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'आपकी धमकियों से...'
नमाज पर CM योगी के बयान पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'आपकी धमकियों से...'
क्रिकेट
IPL 2026 के बीच इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का निधन, शोक में डूबा क्रिकेट जगत; रेड बॉल क्रिकेट में करीब 40 हजार रन
IPL 2026 के बीच इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का निधन, शोक में डूबा क्रिकेट जगत
बॉलीवुड
रश्मिका मंदाना Vs कृति सैनन: दोनों में कौन है ज्यादा अमीर? Cocktail 2 की दोनों एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ जानें
रश्मिका मंदाना Vs कृति सैनन: दोनों में कौन है ज्यादा अमीर? Cocktail 2 की दोनों एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ जानें
विश्व
Explained: एक चरवाहे ने जान देकर खोल दी इजरायल की पोल! इराक में गुप्त सैन्य अड्डा का पर्दाफाश, आखिर कर क्या रहे थे यहूदी?
एक चरवाहे ने खोल दी इजरायल की पोल! इराक में गुप्त सैन्य अड्डे पर क्या कर रहे थे यहूदी?
इंडिया
कोरोना, युद्ध और ऊर्जा संकट! PM मोदी क्यों बोले- गरीबी के दलदल में फंसेंगे? एक्सपर्ट्स से जानें- बुरे समय के लिए कैसे बचाएं पैसे
कोरोना, युद्ध और ऊर्जा संकट! PM मोदी क्यों बोले- गरीबी के दलदल में फंसेंगे? एक्सपर्ट्स से जानें
शिक्षा
नौकरी के साथ देश सेवा भी, यहां सिर्फ 4 साल की सेवा के बाद मिलेता है,10 लाख से ज्यादा का सेवा निधि पैकेज
नौकरी के साथ देश सेवा भी, यहां सिर्फ 4 साल की सेवा के बाद मिलेता है,10 लाख से ज्यादा का सेवा निधि पैकेज
ट्रेंडिंग
India First Bullet train: भारत की पहली बुलेट ट्रेन की तस्वीर ने इंटरनेट पर लगाई आग, भगवा रंग में नजर आई रफ्तार की रानी
भारत की पहली बुलेट ट्रेन की तस्वीर ने इंटरनेट पर लगाई आग, भगवा रंग में नजर आई रफ्तार की रानी
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget