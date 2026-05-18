AI के इस दौर में भी तेलंगाना में अंधविश्वास अभी भी मौजूद है. राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा वारंगल, तेलंगाना में एक बहुत ही सावधानी से किए गए गुप्त ऑपरेशन ने प्राचीन अंधविश्वास और संगठित वन्यजीव अपराध के बीच के खतरनाक गठजोड़ का पर्दाफ़ाश किया है.

एक सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए, एक गुप्त टीम ने रविवार, 17 मई, 2026 को एक व्यक्ति को तब रोका, जब वह ग्रे मार्केट में दो बेहद दुर्लभ 'रेड सैंड बोआ' साँप बेचने की कोशिश कर रहा था. जो लोग इस साँप के बारे में नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि यह कोई साधारण सरीसृप नहीं है; इसे कुख्यात रूप से "दो-मुँहा साँप" कहा जाता है, क्योंकि जब इसे खतरा महसूस होता है, तो इसकी मोटी और कुंद पूंछ बिल्कुल इसके सिर जैसी दिखने लगती है, जिससे शिकारी भ्रमित हो जाते हैं.

दो-मुंहे सांप को लेकर फैला अंधविश्वास

विकास का यह अद्भुत चमत्कार दुख की बात है कि अब इसकी मौत का कारण बन गया है, क्योंकि मिथकों के एक खतरनाक जाल ने कई लोगों को यह यकीन दिला दिया है कि इस जीव को अपने पास रखने से असीमित सौभाग्य मिलता है, समृद्धि आती है, और यहाँ तक कि इसमें अपने मालिक को छिपे हुए खजानों तक पहुँचाने की रहस्यमयी शक्ति भी होती है. यह अंधविश्वास इतना गहरा है कि काले बाज़ार में एक अकेले 'रेड सैंड बोआ' की कीमत कई लाख से लेकर करोड़ों रुपये तक पहुँच जाती है, जिससे पूरी तरह से अंधविश्वास पर आधारित एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है.

DRI ने पकड़े गए दो साँपों क आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए वारंगल के वन रेंज अधिकारी को सौंप दिया. 'रेड सैंड बोआ' को देश में सबसे उच्च स्तर की कानूनी सुरक्षा प्राप्त है; इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध किया गया है, जो संरक्षण की प्राथमिकता के मामले में इसे बाघ के बराबर का दर्जा देता है.

इसे किसी भी रूप में अपने पास रखना, बेचना या इसका व्यापार करना गंभीर दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करता है, फिर भी शिकारी और बिचौलिए कानून से बेखौफ़ रहते हैं, क्योंकि अमीर और अंधविश्वासी लोग इसके लिए भारी-भरकम रकम चुकाने को तैयार रहते हैं. अधिकारी अब इस रैकेट के पूरे पैमाने का पता लगाने के लिए गहराई से जाँच कर रहे हैं; उन्हें संदेह है कि गिरफ़्तार किया गया व्यक्ति एक बहुत बड़े, सुनियोजित अंतर-राज्यीय तस्करी नेटवर्क का एक छोटा सा मोहरा हो सकता है.

तेलंगाना समेत आसपास के राज्यों में हो रही तस्करी

यह ताज़ा बरामदगी कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि यह एक बेहद चिंताजनक प्रवृत्ति का हिस्सा है जो पूरे तेलंगाना क्षेत्र और उससे भी आगे फैल रही है. इस धरपकड़ से कुछ ही दिन पहले, बीदर के वन अधिकारियों ने इसी प्रजाति की एक खेप को पकड़ा था, जिसे तेलंगाना से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था; इस मामले में तीन लोगों को गिरफ़्तार किया गया था. वहीं, मंचरियाल और अन्य ज़िलों में हाल के मामले इस बात को उजागर करते हैं कि तस्कर किस तरह जंगल की खुली सीमाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं.

इस अभियान ने एक बार फिर उस ख़तरनाक नतीजे पर सबका ध्यान खींचा है, जो अंधविश्वास के कारण पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रहा है. 'रेड सैंड बोआ' एक हानिरहित, बिना ज़हर वाला साँप है जो ज़मीन में बिल बनाकर रहता है. यह चूहों की आबादी को नियंत्रित करने और मिट्टी की सेहत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है. फिर भी, रातों-रात अमीर बनने की अंधी दौड़ इस शांत स्वभाव वाली प्रजाति को उसके अपने ही प्राकृतिक आवास में एक अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल रही है.

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