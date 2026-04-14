स्कूल के अंदर खौफनाक वारदात! शिक्षिका के सिर और गर्दन पर वार कर उतारा मौत के घाट

Tamil Nadu School Murder: तमिलनाडु के सेलम जिले के ओमलूर के पास कमलापुरम सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां शिक्षिका के रूप में काम करने वाली एक महिला की एक व्यक्ति ने स्कूल के अंदर घुसकर सिर और गर्दन पर कई वार करके हत्या कर दी. मृतक की पहचान विद्या के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 44 साल है.

घटना के समय स्कूल के मौजूद छात्र-छात्राओं ने अचानक हुए हमले से डरकर चीखने-चिल्लाने लगे, जब कुछ लोग मौके पर दौड़कर आए तो उन्होंने देखा कि आरोपी वहां से फरार हो गया है.

कैसे किया हामला?

मिली जानकारी के अनुसार, यह हमला उस वक्त हुआ जब शिक्षिका स्कूल में अपनी ड्यूटी पर मौजूद थीं. तभी अचानक एक व्यक्ति स्कूल में घुसा और उन पर बेरहमी से हमला कर दिया. हमलवारों ने बड़ी बेरहमी से उनके सिर और गर्दन पर कई वार किए, जिससे उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हमले के दौरान वहां मौजूद छात्र-छात्राएं डर कर सहम गए और चीखते-चिल्लाते इधर-उधर भागने लगे. इस घटना के बाद स्कूल में चारों तरह अफरा-तफरी मच गई.

पुलिस जांच में सामने आया वैवाहिक विवाद

घटना की जानकारी मिलने पर ओमलूर डीएसपी संजीव कुमार और स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंचे और लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए ओमलूर सरकारी अस्पताल भेज दिया.

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मारी गई शिक्षिका विद्या की शादी करीब 10 साल पहले धर्मपुरी जिले के कारिमंगलम के विजयमुरुगन से हुई थी, जो पहले से ही शादीशुदा था और उसका तलाक हो चुका था. तलाक के बाद उसने विद्या से शादी किया था. दोनों की एक तीन साल की बेटी है जिसका नाम अशोक शिवसुंदरी है.

फरार पति पर हत्या का शक

इस बीच, यह भी पता चला कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से अक्सर झगड़े होते थे, और महीने पहले भी महिला ने थोलसम्पट्टी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. आरोपी पति पर पत्नी पर शक करने, उसे गाली देने और उसके साथ मारपीट करने के आरोप लगे थे. इतना ही नहीं आरोपी पति ने पत्नी को धमकाया था और जान से मारने की धमकी भी दी थी.

फिलहाल वह अपने पति से अलग हो गई थी और एक महीने से ओमलूर इलाके में रह रही थी और वहां से स्कूल जाती थी. हालांकि इस हत्या के बाद आरोपी पति फरार है और पुलिस को शक है कि हत्या में उसके पति विजयमुरुगन का हाथ हो सकता है. पुलिस लगातार उसकी गहन तलाश कर रही है.