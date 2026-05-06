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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातमिलनाडु में सरकार बनाने की दौड़ तेज, विजय ने पेश किया दावा, जानिए क्या है यहां नंबर गेम?

तमिलनाडु में सरकार बनाने की दौड़ तेज, विजय ने पेश किया दावा, जानिए क्या है यहां नंबर गेम?

Tamil Nadu Government Formation: हाल ही में हुए चुनाव में TVK ने 108 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 06 May 2026 06:17 PM (IST)
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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. अभिनेता से नेता बने C. Joseph Vijay ने बुधवार को औपचारिक रूप से राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया. उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) 234 सदस्यीय विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिससे नई सरकार के गठन को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं.

राज्यपाल से मुलाकात, पेश किया सरकार बनाने का दावा
विजय चेन्नई स्थित लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल आरएन रवि से मिले. इस दौरान उन्होंने औपचारिक पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया और भरोसा दिलाया कि उनकी पार्टी तय समय में विधानसभा में बहुमत साबित करेगी. इस मुलाकात को नई सरकार गठन की दिशा में पहला बड़ा संवैधानिक कदम माना जा रहा है.

TVK बनी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बहुमत से दूर
हाल ही में हुए चुनाव में TVK ने 108 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई. हालांकि, सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 सीटों के आंकड़े से पार्टी अभी भी दूर है, जिससे उसे सहयोगी दलों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी.

विधायक दल का नेता चुने गए विजय
चुनाव नतीजों के बाद विजय ने अपने नवनिर्वाचित विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की. इसके बाद सभी विधायकों ने एकमत से उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया, जिससे राज्यपाल के सामने दावा पेश करने का रास्ता साफ हो गया.

समर्थन के लिए तेज हुई सियासी बातचीत
चुनाव के बाद चेन्नई में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं. कांग्रेस पहले ही TVK को शर्तों के साथ समर्थन देने का संकेत दे चुकी है, जबकि वामपंथी दल और अन्य छोटे क्षेत्रीय दल भी अंदरूनी चर्चा कर रहे हैं. वहीं, सत्तारूढ़ DMK, जिसे इस चुनाव में बड़ा झटका लगा है, ने भी हार के बाद अपनी रणनीति पर विचार शुरू कर दिया है.

अन्य दलों का प्रदर्शन
इस चुनाव में DMK ने 59 सीटें, AIADMK ने 47 सीटें, कांग्रेस ने 5 सीटें और पीएमके ने 4 सीटें जीतीं. इसके अलावा IUML, CPI, VCK और CPM को 2-2 सीटें मिलीं, जबकि बीजेपी, DMDK और AMMK ने 1-1 सीट पर जीत दर्ज की.

Published at : 06 May 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
Tamilnadu Vijay TVK CONGRESS Tamilnadu Election Result
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