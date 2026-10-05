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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSIR पर बढ़ा बवाल! ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर SC में सुनवाई आज

SIR पर बढ़ा बवाल! ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर SC में सुनवाई आज

सुप्रीम कोर्ट आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर याचिका पर सुनवाई करेगा. देशभर में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 05 Oct 2026 07:50 AM (IST)
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SIR विवाद के बाद से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग हो रही है. ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में प्रोटेस्ट हो रहा है. आज सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ राकेश कुमार सिंह और वकील शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है.

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इस याचिका पर होगी सुनवाई
न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सीईसी के निलंबन की मांग के अलावा, याचिकाओं में यह भी चुनौती दी गई है कि उन्होंने कथित तौर पर दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की सहमति के बिना ज्ञानेश कुमार के लिए गए फैसले, दिशानिर्देश और सॉफ्टवेयर परिवर्तन किए हैं.

याचिका में क्या लिखा है
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पटना के निवासी राकेश कुमार सिंह की दायर जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह निर्धारित करने का आग्रह किया गया है कि क्या सीईसी कुमार व्यक्तिगत रूप से उन शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं जो कानूनी तौर पर पूरे चुनाव निकाय से संबंधित हैं और यदि ऐसा पाया जाता है, तो इन निर्णयों को अनधिकृत घोषित किया जाए और उचित कानूनी कार्रवाई की जाए.

याचिका में टॉप कोर्ट से यह निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि सीईसी वर्तमान याचिका की अंतिम सुनवाई तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यों का प्रयोग नहीं करेंगे और पद की रिक्ति की अवधि के दौरान, ईसीआई का कामकाज दो चुनाव आयुक्तों के सर्वसम्मत निर्णय से किया जाएगा.

कब शुरू हुआ विवाद
एसआईआर को लेकर विवाद द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में खुलासे के बाद हुआ है. इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में कम से कम 14 बार आयोग के नाम पर लिए गए फैसलों पर आपत्तियां दर्ज की. इस असहमति में फॉर्म 6 में बदलाव, दिल्ली में ईआरओनेट नियंत्रण का केंद्रीकरण, पश्चिम बंगाल में मतदाता विलोपन अपील और गोवा में कुछ योग्य मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने में विफलता शामिल है.

ये भी पढ़ें: तेल अवीव की इमारतों से प्लेन टकराना चाहता था ओमानी को-पायलट, रिपोर्ट में खुलासा

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 05 Oct 2026 07:50 AM (IST)
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Gyanesh Kumar SUPREME COURT SIR
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