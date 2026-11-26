गोवा में चुनाव सिर पर हैं और पार्टियां तैयारी में लगी हुई हैं. गोवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडनकर के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की.

बैठक में गोवा फॉरवर्ड पार्टी और वीरेश बोरकर की रिवोल्यूशनरी गोअन्स (RG) के साथ संभावित गठबंधन पर मुख्य रूप से चर्चा हुई.

सीटों को लेकर सहमति नहीं बनी

40 सीटों वाली गोवा विधानसभा में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और दोनों संभावित सहयोगी दलों के बीच अभी सहमति नहीं बन पाई है. कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने गोवा इकाई को गठबंधन सहयोगियों के लिए 2-3 सीटें छोड़ने को कहा है. अब सवाल यह है कि क्या गोवा फॉरवर्ड पार्टी और रिवोल्यूशनरी गोअन्स कांग्रेस के इस सीट बंटवारे के प्रस्ताव पर सहमत होंगे?

बता दें मंगलवार को नई दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस के केंद्रीय और गोवा के नेताओं के बीच एक अहम बैठक हुई. सूत्रों के मुताबिक, लीडर ने साफ किया कि सीटों के बंटवारे को लेकर किसी भी तरह की जिद पकड़ने के बजाय गठबंधन बनाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

बीजेपी को नकारने के लिए तैयार

मीटिंग के बाद वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर इस मीटिंग को पॉजिटिव बताया था. उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गोवा की जनता अब बीजेपी को नकारने के लिए तैयार है क्योंकि यह सरकार महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों और वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करने में विफल रही है.

कांग्रेस का उद्देश्य गोवा में बीजेपी के खिलाफ एकसाथ चुनावी अभियान तैयार करना है. इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रही है. कांग्रेस विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की ओर से एक चुनावी रणनीति पेश की जाए.

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