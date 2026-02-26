हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियान्यायपालिका के बारे में विवादित बातों वाली NCERT की किताब पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, आला अधिकारियों को जारी किया कारण बताओ नोटिस

न्यायपालिका के बारे में विवादित बातों वाली NCERT की किताब पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, आला अधिकारियों को जारी किया कारण बताओ नोटिस

सीजेआई ने कहा कि उन्होंने मामले पर संज्ञान लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेट्री जनरल को मामले की जानकारी लेने को कहा था, जिस पर NCERT के निदेशक ने विवादित अध्याय को सही ठहराया.

By : निपुण सहगल | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 26 Feb 2026 02:19 PM (IST)
Preferred Sources

NCERT की विवादित किताब पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. कक्षा 8 की इस किताब में न्यायपालिका के बारे में जो बातें लिखी गई हैं, उसे कोर्ट ने प्रथमदृष्टया अपराधिक अवमानना माना है. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के सचिव और NCERT के निदेशक को इस बारे में कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

NCERT की सामाजिक विज्ञान की किताब Exploring Society: India and Beyond के अध्याय - The Role of Judiciary in our Society में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और मुकदमों के लंबित रहने को लेकर चर्चा की गई थी. इस अध्याय को लिखने के तरीके, इसकी सामग्री और कम उम्र के बच्चों के मस्तिष्क में ऐसी बातें डालने को लेकर देश भर के जजों और वकीलों ने चिंता जताई थी. इसे देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्य कांत ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था. उन्होंने गुरुवार, 26 फरवरी को मामला अपनी अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच में सुनवाई के लिए लगाया. बेंच के दूसरे 2 सदस्य थे - जस्टिस जोयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली.

मामले की सुनवाई से पहले ही NCERT ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया. NCERT ने अपनी गलती पर खेद जताते हुए किताब को वापस लेने की बात कही. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात की जानकारी बेंच को दी, लेकिन जज इससे संतुष्ट नहीं हुए. चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने मामले पर संज्ञान लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेट्री जनरल को मामले की जानकारी लेने को कहा था. सेकेट्री जनरल ने NCERT के निदेशक को चिट्ठी लिखी. इसके जवाब में निदेशक ने विवादित अध्याय को सही ठहराया.

चीफ जस्टिस ने कहा, 'NCERT की तरफ से अब उठाया गया कदम अपर्याप्त है. यह साफ लगता है कि किताब में जो विवादित अंश है, उसे सोच-समझ कर कर रखा गया था. हम यह जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं. अभी यह सुनवाई बंद नहीं की जाएगी.' इसके बाद उन्होंने कहा, 'कम आयु के बच्चों को नकारात्मक बातें पहुंचाना गलत है. बच्चों के बाद यह शिक्षकों, अभिभावकों और पूरे समाज तक जाएगी.'

कोर्ट ने साफ किया कि वह स्वस्थ आलोचना की समर्थक है, लेकिन गलत मंशा से की गई बातों से न्यायपालिका के सम्मान को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. चीफ जस्टिस ने कहा, 'अगर यह बातें जान-बूझकर लिखी गई हैं तो यह आपराधिक अवमानना का मामला है. हम NCERT निदेशक और स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर रहे हैं. मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी.'

सुनवाई के दौरान बेंच के सदस्य जस्टिस बागची ने कहा कि सिर्फ छपी हुई किताबों का वितरण रोक देना काफी नहीं है. यह किताब पीडीएफ फॉर्मेट में ऑनलाइन उपलब्ध है. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने खुद पीडीएफ फॉर्मेट में इस किताब को देखा है. उसमें इतनी गलत बातें लिखी गई हैं, जिन्हें वह आदेश में दर्ज भी नहीं करवाना चाहते. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि हर वेबसाइट से किताब की पीडीएफ फाइल को हटवा दिया जाएगा.

इसके बाद कोर्ट ने आदेश दर्ज करवाते हुए कहा कि किताब को जब्त कर लोगों की पहुंच से हटाया जाए. ऑनलाइन उपलब्ध पीडीएफ को भी हटाया जाए. जिन स्कूलों में किताब पहुंची है उनके प्रिंसिपल भी इसे विभाग को लौटाएं.

किताब का विवादित अंश लिखने वालों की मंशा पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि इसमें न्यायपालिका से जुड़ी तमाम सकारात्मक बातों की उपेक्षा की गई है. लोगों के अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की बड़ी भूमिका का उल्लेख नहीं किया गया. यह भी नहीं बताया गया कि लोगों को कानूनी सहायता देने और न्याय पाने में सहूलियत के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. न ही इन बातों का जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जीवन मे भ्रष्टाचार के खिलाफ कई अहम आदेश पारित किए हैं. कम उम्र के बच्चों नकारात्मकता और न्यायपालिका के प्रति असम्मान फैलाने को सही नहीं कहा जा सकता.

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read
Published at : 26 Feb 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
NCERT Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
न्यायपालिका के बारे में विवादित बातों वाली NCERT की किताब पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, आला अधिकारियों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
न्यायपालिका के बारे में विवादित बातों वाली NCERT की किताब पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, आला अधिकारियों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
इंडिया
असम में पूर्व PM नेहरू की प्रतिमा गिराई, BJP-RSS कार्यकर्ताओं पर लगे आरोप
असम में पूर्व PM नेहरू की प्रतिमा गिराई, BJP-RSS कार्यकर्ताओं पर लगे आरोप
इंडिया
PM Modi Israel visit: 'PM मोदी की इजरायल यात्रा के बाद ईरान पर हमला कर देगा अमेरिका...', ओवैसी का चौंकाने वाला बयान
'PM मोदी की इजरायल यात्रा के बाद ईरान पर हमला कर देगा अमेरिका...', ओवैसी का चौंकाने वाला बयान
इंडिया
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Case: DGCA पर FIR के लिए थाने में भारी हंगामा Rohit Pawar ने पुलिस को घेरा! | Baramati
AI, Cyber, Green-Tech: Israel के साथ Future Alliance | Paisa Live
UP Politics : गाने पर भिड़े Manoj और Akhilesh — UP की सियासत में नया बवाल! |
Shimla News: दिल्ली ले जाने से पहले आरोपियों का पुलिस ने क्यों कराया चेकअप? | AI Summit | Breaking
Psycho Saiyaan रिव्यू: Tejasswi Prakash का जबरदस्त अभिनय, Ravi Kishan ने लगाई आग
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Telangana Salary Pension: इस राज्य में सफाईकर्मी को 2 लाख, इंजीनियर को 7 लाख, ड्राइवर को 1 लाख सैलरी, सुनकर चकरा जाएगा दिमाग
इस राज्य में सफाईकर्मी को 2 लाख, इंजीनियर को 7 लाख, ड्राइवर को 1 लाख सैलरी, सुनकर चकरा जाएगा दिमाग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य के मठ में रहीं भूमिका द्विवेदी का दावा- सखी के साथ सोते हैं अविमुक्तेश्वरानंद...
शंकराचार्य के मठ में रहीं भूमिका द्विवेदी का दावा- सखी के साथ सोते हैं अविमुक्तेश्वरानंद...
इंडिया
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
टेलीविजन
TV TRP Report: टीवी पर 'तुलसी' ने जमाई धाक, नए शो ने बिगाड़ा 'अनुपमा' का खेल, जानें- टॉप 10 शोज की लिस्ट
टीवी पर 'तुलसी' ने जमाई धाक, नए शो ने बिगाड़ा 'अनुपमा' का खेल, जानें- टॉप 10 शोज की लिस्ट
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
विश्व
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
जनरल नॉलेज
इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स, क्या उन्हें भी सोशल मीडिया से मिलता है पैसा?
इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स, क्या उन्हें भी सोशल मीडिया से मिलता है पैसा?
हेल्थ
Testicles Hidden Functions : क्या सिर्फ स्पर्म ही बनाने का काम करते हैं टेस्टिकल्स? इनके काम जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
क्या सिर्फ स्पर्म ही बनाने का काम करते हैं टेस्टिकल्स? इनके काम जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget