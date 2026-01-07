हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सिर्फ काटने से नहीं, उनकी वजह से होने वाले सड़क हादसों में भी लोगों की जान जा रही', आवारा कुत्तों को लेकर SC ने जताई चिंता

'सिर्फ काटने से नहीं, उनकी वजह से होने वाले सड़क हादसों में भी लोगों की जान जा रही', आवारा कुत्तों को लेकर SC ने जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुबह-सुबह कौन सा कुत्ता किस मूड में होगा, यह कोई नहीं जानता. नगर निकायों को नियमों, कार्य प्रणालियों और निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 07 Jan 2026 06:01 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने नगरीय निकायों द्वारा नियमों और निर्देशों का अनुपालन न करने की ओर ध्यान दिलाते हुए बुधवार (7 जनवरी, 2026) को कहा कि देश में न सिर्फ कुत्तों के काटने से बल्कि सड़कों पर आवारा जानवरों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से भी लोगों की मौत हो रही है.

डॉग लवर्स और आदेशों के कड़े अनुपालन की मांग करने वालों द्वारा दायर कोर्ट के पूर्व आदेशों में संशोधन की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि वह सुनवाई इसलिए कर रही है, क्योंकि कई वकीलों और पशु कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि सात नवंबर को आदेश पारित होने से पहले उनकी बात नहीं सुनी गई थी.

पीठ ने कहा, 'सड़कों पर कुत्ते और आवारा जानवर नहीं होने चाहिए. कुत्तों के काटने की घटनाएं ही नहीं, बल्कि सड़कों पर आवारा जानवरों का घूमना भी खतरनाक साबित हो रहा है और दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है. सुबह-सुबह कौन सा कुत्ता किस मूड में होगा, यह कोई नहीं जानता. नगर निकायों को नियमों, कार्य प्रणालियों और निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा.'

जस्टिस मेहता ने बताया कि पिछले 20 दिनों में राजस्थान हाईकोर्ट के दो जज दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं और उनमें से एक न्यायाधीश अब भी रीढ़ की हड्डी की चोटों से जूझ रहे हैं. उन्होंने मामले में पेश हुए वकीलों से कहा, 'यह एक गंभीर मुद्दा है.'

मामले में अदालत के पूर्व आदेश में संशोधन का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि समाधान सभी कुत्तों को पकड़ना नहीं है, बल्कि पशु-मानव संघर्ष को कम करने के लिए विश्व स्तर पर स्वीकृत वैज्ञानिक फार्मूला अपनाना है.

उन्होंने तर्क दिया कि अदालत आवारा कुत्तों की आबादी के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए सीएसवीआर (पकड़ना, नसबंदी करना, टीकाकरण करना और छोड़ना) के फार्मूले को अपना सकती है, जिससे धीरे-धीरे कुत्ते के काटने की घटनाओं में कमी आएगी.

जस्टिस नाथ ने कहा, 'इलाज से परहेज बेहतर है', और बताया कि इस मामले में बहस करने के लिए कुछ खास नहीं है क्योंकि अदालत ने केवल संस्थागत क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया है और उसने किसी भी नियम और विनियम में हस्तक्षेप नहीं किया है.

पीठ ने कहा कि इस मामले में वह राज्यों और नागरिक निकायों द्वारा नियमों, विनियमों, मॉड्यूल और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के सख्त प्रवर्तन की कोशिश कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'कुछ राज्यों ने हमारे आदेशों का पालन करने और तर्कों को लागू करने में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. हम उन राज्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे. सभी नियमों, विनियमों और मानक प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है.'

जब विभिन्न पक्षों की ओर से पेश हुए कुछ वकीलों ने यह बताया कि कुत्तों के हमले हो रहे हैं, तो पीठ ने कहा कि वह समझती है कि बच्चों और वयस्कों को कुत्ते काट रहे हैं और उनकी जान जा रही है. शुरुआत में, इस मामले में ‘न्याय मित्र’ के रूप में नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने अदालत के आदेश को लागू करने के लिए एक मानक प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है.

अग्रवाल ने कहा, 'उन्होंने 1,400 किलोमीटर सड़क को संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया है. हालांकि, पहचान के बाद, एनएचएआई का कहना है कि इसकी देखभाल राज्य सरकारों को करनी होगी.' पीठ ने सुझाव दिया कि आवारा पशुओं को सड़कों पर आने से रोकने के लिए सड़कों और एक्सप्रेस-वे पर बाड़ लगाई जाए.

अग्रवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब जैसे राज्यों ने अभी तक अनुपालन हलफनामे दाखिल नहीं किए हैं, जबकि कुछ राज्यों ने बेहद “निराशाजनक” हलफनामे दाखिल किए हैं. जस्टिस नाथ ने कहा कि अदालत उन राज्यों से निपटेगी.

 

यह भी पढ़ें:-
कर्नाटक: भाजपा की महिला पदाधिकारी ने पुलिस पर निर्वस्त्र करने का आरोप लगाया, मुख्यमंत्री का आरोपों से इनकार

Published at : 07 Jan 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Stray Dogs Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'खालिद और शरजील इमाम को जमानत...', दिल्ली दंगे के आरोपियों को कोर्ट ने नहीं दी राहत तो क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी
'खालिद और शरजील इमाम को जमानत...', दिल्ली दंगे के आरोपियों को कोर्ट ने नहीं दी राहत तो क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'भारतीय सैनिकों के बलिदान से बना है बांग्लादेश, फिर भी वहां...', मुजफ्फरनगर में बोले प्रवीण तोगड़िया
'भारतीय सैनिकों के बलिदान से बना है बांग्लादेश, फिर भी वहां...', मुजफ्फरनगर में बोले प्रवीण तोगड़िया
बॉलीवुड
महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा का रोमांटिक वीडियो वायरल, झरने में इस एक्टर संग लड़ाए नैन
महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा का रोमांटिक वीडियो वायरल, झरने में इस एक्टर संग लड़ाए नैन
क्रिकेट
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, खूंखार बल्लेबाज फिट घोषित; धमाकेदार वापसी तय
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, खूंखार बल्लेबाज फिट घोषित
Advertisement

वीडियोज

Amanraj Gill Interview: बॉलीवुड की जगह क्यों बढ़ रहा है Independent म्यूजिक का क्रेज?
Trent Stock 2026 Analysis Revenue Growth के बावजूद गिरावट का Impact | Paisa Live
तारा सुतारिया, वीर पहाड़िया और सुहाना खान: बॉलीवुड के सबसे रोमांचक लव अफेयर
LIC ने Launch किया LIC Jeevan Utsav Plan और Policy Revival Campaign 2026 | Paisa Live
BMC Election में Devendra Fadnavis के लिए ठाकरे ब्रांड चुनौती या मौका ? । Maharashtra News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'खालिद और शरजील इमाम को जमानत...', दिल्ली दंगे के आरोपियों को कोर्ट ने नहीं दी राहत तो क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी
'खालिद और शरजील इमाम को जमानत...', दिल्ली दंगे के आरोपियों को कोर्ट ने नहीं दी राहत तो क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'भारतीय सैनिकों के बलिदान से बना है बांग्लादेश, फिर भी वहां...', मुजफ्फरनगर में बोले प्रवीण तोगड़िया
'भारतीय सैनिकों के बलिदान से बना है बांग्लादेश, फिर भी वहां...', मुजफ्फरनगर में बोले प्रवीण तोगड़िया
बॉलीवुड
महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा का रोमांटिक वीडियो वायरल, झरने में इस एक्टर संग लड़ाए नैन
महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा का रोमांटिक वीडियो वायरल, झरने में इस एक्टर संग लड़ाए नैन
क्रिकेट
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, खूंखार बल्लेबाज फिट घोषित; धमाकेदार वापसी तय
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, खूंखार बल्लेबाज फिट घोषित
इंडिया
भारत में ब्रेनवॉश कर बच्चों से जासूसी करवा रहा ISI! पाकिस्तान के नए 'स्पाई नेटवर्क' का पर्दाफाश
भारत में ब्रेनवॉश कर बच्चों से जासूसी करवा रहा ISI! पाकिस्तान के नए 'स्पाई नेटवर्क' का पर्दाफाश
यूटिलिटी
अपनी पेट्रोल-डीजल कार को कैसे बनवाएं EV, जानें कितना पैसा देगी दिल्ली सरकार?
अपनी पेट्रोल-डीजल कार को कैसे बनवाएं EV, जानें कितना पैसा देगी दिल्ली सरकार?
जनरल नॉलेज
क्या घर में बिना बिल और बिना प्रूफ घर में रख सकते हैं एक करोड़ का सोना, जानें क्या है इसके नियम?
क्या घर में बिना बिल और बिना प्रूफ घर में रख सकते हैं एक करोड़ का सोना, जानें क्या है इसके नियम?
ट्रेंडिंग
हल्क ने जॉइन की शिवसेना तो टोनी स्टार्क ने बीजेपी से भरी हुंकार, मजेदार वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग
हल्क ने जॉइन की शिवसेना तो टोनी स्टार्क ने बीजेपी से भरी हुंकार, मजेदार वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget