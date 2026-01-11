हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाISRO नए साल पर पहला धमाका करने के लिए तैयार! अंतरिक्ष में जाएगी भारत की एक्स-रे नजर

ISRO नए साल पर पहला धमाका करने के लिए तैयार! अंतरिक्ष में जाएगी भारत की एक्स-रे नजर

भारत का रॉकेट PSLV-C62 अपने साथ EOS-N1 उपग्रह ले ज रहा है यानी ऐसा उपग्रह जो धरती की सिर्फ तस्वीर नहीं लेगा बल्कि उसकी असलियत पढ़ेगा. यह भारत को वो ताकत देने वाला है जिसे दुनिया स्पेस इंटेलिजेंस कहती है

By : वरुण भसीन | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 11 Jan 2026 05:04 PM (IST)
भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो नए साल पर पहला धमाका करने के लिए तैयार है. सोमवार सुबह श्रीहरिकोटा से एक ऐसा रॉकेट उड़ान भरेगा जो भारत को वो ताकत देने वाला है जिसे दुनिया स्पेस इंटेलिजेंस कहती है. 12 जनवरी की सुबह 10:17 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C62 मिशन लॉन्च किया जाएगा.  यह मिशन भारत की सुरक्षा और निगरानी क्षमताओं को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है. इस मिशन का मुख्य आकर्षण EOS-N1 उपग्रह है जिसे कोड-नाम 'अन्वेषण' (Anvesha) दिया गया है.

इस रॉकेट में भारत का PSLV-C62 अपने साथ ले जा रहा है EOS-N1 यानी ऐसा उपग्रह जो धरती की सिर्फ तस्वीर नहीं लेगा बल्कि उसकी असलियत पढ़ेगा. यह भारत को वो ताकत देने वाला है जिसे दुनिया स्पेस इंटेलिजेंस कहती है ! यह सैटेलाइट साधारण कैमरे की तरह रंग नहीं देखता बल्कि रोशनी के सैकड़ों शेड्स को पढ़कर जमीन की खास रिपोर्ट तैयार करता है. मतलब मिट्टी के नीचे नमी है या सूखा, जंगल में हरियाली है या छलावा, कहीं नकली कैंप है या असली गतिविधि सबका सच अलग-अलग सिग्नेचर से पकड़ में आएगा.

दुश्मन के लिए बुरी खबर

EOS-N1 ऐसा निगरानी तंत्र है जो छुपे ठिकानों, नकली छलावरण और संदिग्ध हलचलों को पहचान सकता है. पहाड़ों, जंगलों और रेगिस्तान में छिपी गतिविधियां भी इसके हाइपरस्पेक्ट्रल डिजिटल फिंगरप्रिंट से बच नहीं पाएंगी. मतलब अब सिर्फ देखना नहीं पहचानना भी आसान. 

किसान, मौसम, आपदा और सबका रखवाला

ये सैटेलाइट बताएगा कि किस खेत में पानी की कमी है, कहां फसल बीमार है और कहां सूखे का खतरा मंडरा रहा है. चक्रवात, बाढ़ और जंगल की आग से पहले चेतावनी मिलेगी ताकि तबाही से पहले तैयारी हो सके. PSLV-C62 सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के उपग्रहों को लेकर उड़ रहा है. यूरोप, ब्राजील, नेपाल, थाईलैंड सब इस उड़ान में सवार हैं. इसके साथ एक खास री-एंट्री कैप्सूल भी जाएगा जो भविष्य की स्पेस वापसी तकनीक का ट्रायल करेगा. 12 जनवरी की यह उड़ान बता देगी कि भारत अब अंतरिक्ष में सिर्फ सैटेलाइट छोड़ने वाला देश नहीं बल्कि नजर, समझ और पकड़, तीनों में महारत हासिल करने वाली स्पेस पावर बन चुका है.

इन देशों के भी ऑबजेक्ट जा रहे स्पेस में

इसके साथ ही  15 विदेशी भारतीय छोटे सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में जा रहे है. स्पेन, ब्राजील, थाईलैंड, यूके, नेपाल और भारतीय स्टार्टअप/यूनिवर्सिटीज के क्यूबसैट शामिल हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन और रिसर्च के लिए होंगे. 

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Published at : 11 Jan 2026 05:04 PM (IST)
Sriharikota ISRO Space Mission PSLV Rocket EOS NI Anvesha
इंडिया
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इटावा: संजय निषाद का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले- 'उनका मंदिर राजनीतिक', BJP ने भी बोला हमला
क्रिकेट
ICC ने अब तक नहीं दिया बांग्लादेश को जवाब, बौखलाया BCB; जानें पूरे मामले का क्या है ताजा अपडेट
बॉलीवुड
नागजिला' में हुई विलेन की एंट्री, कार्तिक आर्यन के सामने 56 साल ये एक्टर आएगा नजर
