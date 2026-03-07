हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'महिलाओं के साथ खड़े हों' अभियान की शुरुआत, CM रेवंत रेड्डी ने युवाओं से की ये अपील

 'महिलाओं के साथ खड़े हों' अभियान की शुरुआत, CM रेवंत रेड्डी ने युवाओं से की ये अपील

तेलंगाना के CM रेवंत ने राज्य में महिलाओं सशक्त बनाने के लिए स्टैंड विद हर अभियान का शुभारंभ किया है. उन्होंने कहा है कि राज्य का लक्ष्य तेलंगाना को देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित राज्य बनाना है.

By : मोहसिन अली | Updated at : 07 Mar 2026 11:54 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए स्टैंड विद हर अभियान की शुरुआत की. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य तेलंगाना को देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य बनाना है. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे आएं और समाज में सकारात्मक बदलाव के वाहक बनें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान पुरुषों द्वारा महिलाओं के साथ खड़े होने और उनके अधिकारों की रक्षा के संदेश को समाज तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य का हर युवा महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक प्रकार का प्रेरक प्रतिनिधि बने और समाज में सम्मान और समानता की भावना को मजबूत करे.

महिलाओं को घर और रसोई तक सीमित नहीं रहना चाहिए: रेवंत रेड्डी 

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को केवल घर और रसोई तक सीमित नहीं रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि महिलाएं शिक्षा, व्यापार, प्रशासन, विज्ञान और हर क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपनी प्रतिभा से समाज को नई दिशा दें. उन्होंने कहा कि लैंगिक भेदभाव के खिलाफ समाज को मिलकर खड़ा होना होगा और महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना होगा.

महिलाओं के खिलाफ बढ़ते साइबर क्राइम गंभीर चिंता का विषय 

मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते साइबर अपराधों पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि सामाजिक माध्यमों के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराधों में भी वृद्धि हो रही है, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई चुनौती बन गया है. उन्होंने कहा कि केवल कानून और पुलिस व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को महिलाओं की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी समझना होगा.

रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है. राशन कार्ड और इंदिरम्मा आवास योजना के तहत मकानों को महिलाओं के नाम पर देने की पहल की गई है. स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता और ऋण उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि हैदराबाद के शिल्पारामाम में महिलाओं को दुकानों के परिसर भी आवंटित किए गए हैं.

महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा 

मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उन्हें सार्वजनिक परिवहन बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है. इसके अलावा महिला समूहों को एक हजार बसों के स्वामित्व के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और उन्हें पेट्रोल पंप स्थापित करने के अवसर भी दिए जा रहे हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के साहस और संघर्ष को सम्मान देने के लिए महिला विश्वविद्यालय का नाम वीरांगना चकली इलम्मा के नाम पर रखा गया है. मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि जब समाज का हर व्यक्ति महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए खड़ा होगा, तभी एक सुरक्षित और समानता आधारित समाज का निर्माण संभव होगा.

Published at : 07 Mar 2026 11:54 PM (IST)
Tags :
CM Revanth Reddy TELANGANA
