हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSP Dharmendra Yadav: 'गंगा पर खतरा...' धर्मेंद्र यादव ने केंद्रीय मंत्री से संसद में पूछा सवाल, जानें क्या मिला जवाब

SP Dharmendra Yadav: 'गंगा पर खतरा...' धर्मेंद्र यादव ने केंद्रीय मंत्री से संसद में पूछा सवाल, जानें क्या मिला जवाब

सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने संस्कृति मंत्री से वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर चल रहे विकास कार्यों को लेकर कईं सवाल पूछे. संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सिलसिलेवार जवाब दिए.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 10 Mar 2026 09:11 AM (IST)
Preferred Sources

सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने संस्कृति मंत्री से वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर चल रहे विकास कार्यों को लेकर सवाल पूछा. धर्मेंद्र यादव ने पूछा कि क्या 'परिवर्तन' के नाम पर चल रहे निर्माण कार्यों के कारण मणिकर्णिका घाट का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व कम हो रहा है और क्या सरकार ने इसके पुरातात्विक स्वरूप में हुए बदलाव के बारे में कोई स्वतंत्र जांच कराई है.

इसके अलावा क्या भारी कंक्रीट निर्माण ने गंगा नदी के प्राकृतिक प्रवाह और घाट की आधारभूत स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है. इस संबंध में सरकार की जवाबदेही क्या है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन घाट पर आने वाले शोक संतप्त परिवारों से अवैध वसूली और वहां की अव्यवस्था को रोकने में पूरी तरह विफल रहा है. इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा कि क्या 'विकास' का यह मॉडल स्थानीय समुदायों और सदियों से वहां रहने वाले डोम समुदाय के हितों की अनदेखी कर रहा है और क्या सरकार इस परियोजना की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव करती है?

मणिकर्णिका घाट को लेकर क्या बोले संस्कृति मंत्री
संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जवाब देते हुए बताया कि मणिकर्णिका घाट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित स्मारक नहीं है. हालांकि, वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मणिकर्णिका घाट पर चल रहा काम एक पुनर्स्थापना और संरक्षण परियोजना है, जिसका मकसद घाट की मजबूती को बहाल करना और अंतिम संस्कार के लिए आने वाले परिवारों के लिए मूलभूत सुविधाओं में सुधार करना है, साथ ही गंगा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखना है.

इसके साथ-साथ केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि पुनर्स्थापना और संरक्षण कार्य घाट की आधारभूत स्थिरता को मजबूत करेंगे, साथ ही नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखेंगे. स्थानीय प्रशासन घाट पर सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाता है. उन्होंने बताया कि इस संरक्षण परियोजना को स्थानीय समुदायों के साथ समन्वय बनाकर स्थानीय प्रशासन द्वारा तैयार किया गया है. 

ईरान-इजरायल युद्ध ने तोड़ी व्यापारियों की कमर, JNPT पोर्ट पर हजारों कंटेनर फंसे, आयात-निर्यात बुरी तरह प्रभावित

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
Published at : 10 Mar 2026 09:11 AM (IST)
Gajendra Singh Shekhawat Dharmendra Yadav Manikarnika Ghat
