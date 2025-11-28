Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद और नेतृत्व को लेकर जारी खींचतान शुक्रवार (28 नवंबर, 2025) को एक बार फिर से सामने आ गया, जब उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के सत्ता को त्यागने का संदर्भ देते हुए एक अप्रत्यक्ष, लेकिन स्पष्ट टिप्पणी की.

सोनिया गांधी को लेकर बोले कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री

दरअसल, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार (28 नवंबर, 2025) को राजधानी बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने साल 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बनने का एक किस्सा साझा किया. उन्होंने कहा कि 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UPA ने लोकसभा चुनाव जीता था. उस समय सोनिया गांधी के पास प्रधानमंत्री बनने का मौका था, लेकिन उन्होंने उस पद को स्वीकार नहीं किया, बल्कि डॉ. मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का सुझाव दिया, जो एक उत्कृष्ट अर्थशास्त्री, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर और देश के वित्त मंत्री भी रह चुके थे.

उन्होंने कहा, “सोनिया गांधी 20 सालों तक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रहीं. उन्होंने सत्ता का भी त्याग किया. तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और देश के विकास के लिए मनमोहन सिंह के नाम का सुझाव दिया था.”

अपने संबोधन में सिद्धारमैया को लेकर क्या बोले डीके शिवकुमार?

हालांकि, कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान डीके शिवकुमार ने एक राजनीतिक रूप से संतुलित टिप्पणी भी जोड़ी. उन्होंने कर्नाटक की जनता से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के साथ हमेशा बने रहने और साल 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को दोबारा आशीर्वाद देने की अपील की.

डीके शिवकुमार की टिप्पणी ने खींचा लोगों का ध्यान

दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता डीके शिवकुमार को साल 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के लिए प्रमुख रणनीतिकार माना जाता है. शिवकुमार राज्य के मुख्यमंत्री पद को लेकर तंज कसने के साथ-साथ कार्यकर्ताओं और नेताओं से अगले विधानसभा चुनाव पर अपना ध्यान केंद्रित करने की भी लगातार अपील करते रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी के सत्ता त्याग के संदर्भ में की गई टिप्पणी ने इस बार लोगों ने ध्यान खास तौर पर अपनी ओर खींचा है.

