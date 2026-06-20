Tharoor Hits Back: कांग्रेस सांसद शशि थरूर और उनकी ही पार्टी के बीच शुरू हुआ नया विवाद अब खुलकर सामने आ गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जी-7 शिखर सम्मेलन में कथित तौर पर उठाए गए एक मुद्दे का जिक्र करने पर कांग्रेस नेतृत्व ने थरूर को निशाने पर लिया, तो थरूर ने सोशल मीडिया पर लंबा जवाब देकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है.

विवाद की शुरुआत उस बयान से हुई जिसमें थरूर ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध और संघर्ष के दौरान कॉमर्शियल जहाजों पर काम करने वाले नागरिक नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाया. कांग्रेस ने इसे मोदी के प्रति "अत्यधिक प्रशंसा" के रूप में देखा और सवाल उठाए.

My senior colleague Dr Shashi Tharoor's admiration for PM Modi appears to have transcended the limitations of the physical world. He now seems capable of hearing what Modi doesn't even say.



According to the official MEA readout of the Modi–Trump meeting on the sidelines of the… pic.twitter.com/6U7BFRxAgZ — Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) June 20, 2026

कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि शशि थरूर की प्रधानमंत्री मोदी के प्रति प्रशंसा अब वास्तविक दुनिया से भी आगे निकल गई है और वह अब वे बातें भी सुनने लगे हैं जो प्रधानमंत्री ने कही ही नहीं.

इस आलोचना के बाद थरूर ने एक्स पर विस्तृत प्रतिक्रिया दी. उन्होंने साफ किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री के शब्दों को गढ़ा नहीं, बल्कि उन रिपोर्टों का संदर्भ दिया था जो व्यापक रूप से प्रकाशित हो चुकी थीं.

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थरूर ने लिखा, "जो लोग मानते हैं कि मैंने वे शब्द 'सुने' जो नरेंद्र मोदी ने जी-7 में कभी कहे ही नहीं, मैं केवल उन व्यापक रूप से प्रकाशित रिपोर्टों का उल्लेख कर रहा था जिनमें उनकी टिप्पणियों का जिक्र था. मैं व्यापक रूप से पढ़ता हूं और जो पढ़ता हूं उसे याद रखता हूं. अपने पूरे जीवन में मुझ पर कभी भी तथ्यों या बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप नहीं लगा और मैं उन रिपोर्टों के अपने सारांश पर कायम हूं."

For those who believe I “heard” words that @narendramodi never said at the G-7, I was merely alluding to widely published reports about his remarks. If you want to hear a report, here’s one:https://t.co/dWkVwhWY0N



Otherwise this was Google Gemini’s summary:



“At the G7… — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) June 20, 2026

अपने पोस्ट में थरूर ने एक वीडियो लिंक और एआई प्लेटफॉर्म गूगल जेमिनी द्वारा तैयार सारांश का भी हवाला दिया. इसके अनुसार जी-7 आउटरीच सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा और नागरिक नाविकों की रक्षा का मुद्दा उठाया था.

थरूर ने विशेष रूप से उस घटना का उल्लेख किया जिसमें ओमान की खाड़ी में तीन भारतीय नाविकों की मौत हुई थी. उन्होंने कहा कि उनका बयान केवल भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सिद्धांतों की रक्षा से जुड़ा था, न कि किसी राजनीतिक दल के समर्थन से.

उन्होंने लिखा, "मुझे यह असाधारण लगता है कि भारतीय नागरिक नाविकों की सुरक्षा से जुड़े एक बयान को पक्षपातपूर्ण राजनीतिक विवाद में बदल दिया गया. तीन भारतीयों ने अपनी जान गंवाई. मेरी टिप्पणी हमारे नागरिकों की सुरक्षा और इस सिद्धांत के बारे में थी कि नागरिक नाविक कभी भी सैन्य कार्रवाई का लक्ष्य नहीं होने चाहिए."

थरूर यहीं नहीं रुके. उन्होंने आगे कहा, "अगर कुछ लोग इस चिंता का समाधान करने के बजाय राजनीतिक अंक बटोरने में अधिक रुचि रखते हैं, तो यह मेरे बारे में नहीं बल्कि उनके बारे में अधिक बताता है."

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