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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCongress vs Tharoor: मोदी की तारीफ पर कांग्रेस के वार पर घिरे शशि थरूर का पलटवार, कहा, 'मैंने कुछ गढ़ा नहीं...' 

Congress vs Tharoor: मोदी की तारीफ पर कांग्रेस के वार पर घिरे शशि थरूर का पलटवार, कहा, 'मैंने कुछ गढ़ा नहीं...' 

Congress-Tharoor Faceoff: कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि शशि थरूर की प्रधानमंत्री मोदी के प्रति प्रशंसा अब वास्तविक दुनिया से भी आगे निकल गई है और वह अब वे बातें भी सुनने लगे हैं जो प्रधानमंत्री ने कही ही नहीं.

Written By : मयंक प्रताप सिंह |  Updated at : 20 Jun 2026 10:32 PM (IST)
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Tharoor Hits Back: कांग्रेस सांसद शशि थरूर और उनकी ही पार्टी के बीच शुरू हुआ नया विवाद अब खुलकर सामने आ गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जी-7 शिखर सम्मेलन में कथित तौर पर उठाए गए एक मुद्दे का जिक्र करने पर कांग्रेस नेतृत्व ने थरूर को निशाने पर लिया, तो थरूर ने सोशल मीडिया पर लंबा जवाब देकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है.

विवाद की शुरुआत उस बयान से हुई जिसमें थरूर ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध और संघर्ष के दौरान कॉमर्शियल जहाजों पर काम करने वाले नागरिक नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाया. कांग्रेस ने इसे मोदी के प्रति "अत्यधिक प्रशंसा" के रूप में देखा और सवाल उठाए.

कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि शशि थरूर की प्रधानमंत्री मोदी के प्रति प्रशंसा अब वास्तविक दुनिया से भी आगे निकल गई है और वह अब वे बातें भी सुनने लगे हैं जो प्रधानमंत्री ने कही ही नहीं.

इस आलोचना के बाद थरूर ने एक्स पर विस्तृत प्रतिक्रिया दी. उन्होंने साफ किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री के शब्दों को गढ़ा नहीं, बल्कि उन रिपोर्टों का संदर्भ दिया था जो व्यापक रूप से प्रकाशित हो चुकी थीं.

ये भी पढ़ें: Rajya Sabha Elections: मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नॉमिनेशन खारिज होने के बाद एक्शन में कांग्रेस, अंदरूनी जांच तेज

थरूर ने लिखा, "जो लोग मानते हैं कि मैंने वे शब्द 'सुने' जो नरेंद्र मोदी ने जी-7 में कभी कहे ही नहीं, मैं केवल उन व्यापक रूप से प्रकाशित रिपोर्टों का उल्लेख कर रहा था जिनमें उनकी टिप्पणियों का जिक्र था. मैं व्यापक रूप से पढ़ता हूं और जो पढ़ता हूं उसे याद रखता हूं. अपने पूरे जीवन में मुझ पर कभी भी तथ्यों या बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप नहीं लगा और मैं उन रिपोर्टों के अपने सारांश पर कायम हूं."

अपने पोस्ट में थरूर ने एक वीडियो लिंक और एआई प्लेटफॉर्म गूगल जेमिनी द्वारा तैयार सारांश का भी हवाला दिया. इसके अनुसार जी-7 आउटरीच सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा और नागरिक नाविकों की रक्षा का मुद्दा उठाया था.

थरूर ने विशेष रूप से उस घटना का उल्लेख किया जिसमें ओमान की खाड़ी में तीन भारतीय नाविकों की मौत हुई थी. उन्होंने कहा कि उनका बयान केवल भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सिद्धांतों की रक्षा से जुड़ा था, न कि किसी राजनीतिक दल के समर्थन से.

उन्होंने लिखा, "मुझे यह असाधारण लगता है कि भारतीय नागरिक नाविकों की सुरक्षा से जुड़े एक बयान को पक्षपातपूर्ण राजनीतिक विवाद में बदल दिया गया. तीन भारतीयों ने अपनी जान गंवाई. मेरी टिप्पणी हमारे नागरिकों की सुरक्षा और इस सिद्धांत के बारे में थी कि नागरिक नाविक कभी भी सैन्य कार्रवाई का लक्ष्य नहीं होने चाहिए."

थरूर यहीं नहीं रुके. उन्होंने आगे कहा, "अगर कुछ लोग इस चिंता का समाधान करने के बजाय राजनीतिक अंक बटोरने में अधिक रुचि रखते हैं, तो यह मेरे बारे में नहीं बल्कि उनके बारे में अधिक बताता है."

ये भी पढ़ें: राहुल गांधी से लेकर मोहन भागवत तक, अमिताभ से अखिलेश तक, कौन कौन लोग पहुंचे मुंबई की सबसे ताकवर शादी पार्टी में

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 20 Jun 2026 10:32 PM (IST)
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