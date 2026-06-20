मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नॉमिनेशन खारिज होने के बाद एक्शन में कांग्रेस, अंदरूनी जांच तेज

मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नॉमिनेशन खारिज होने के बाद कांग्रेस की अंदरूनी जांच तेज हो गई है. AICC की राज्य मामलों की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन को हैदराबाद में एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा. चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके राज्यसभा नॉमिनेशन पेपर ऑफिशियल तौर पर खारिज कर दिए. इसकी वजह उन्होंने नारायणपेट कांग्रेस नेता कंबम शिवकुमार रेड्डी और श्रीलता नाम की एक अन्य व्यक्ति से जुड़े स्थानीय विवाद से संबंधित एक पेंडिंग कानूनी कोर्ट नोटिस की जानकारी जानबूझकर नहीं दी थी.

यह पूरा विवाद श्रीलता और शिवकुमार रेड्डी के बीच लंबे समय से चल रहे और बहुत जटिल व्यक्तिगत विवाद से शुरू हुआ. यह कई सालों से खिंच रहा था. स्थानीय जिला अदालत में हाल ही में हुई एक कानूनी सुनवाई के दौरान, श्रीलता ने आश्चर्यजनक रूप से अपनी औपचारिक सिविल याचिका में मीनाक्षी नटराजन का नाम भी शामिल किया, जिसके बाद माननीय जज ने तुरंत वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता को एक औपचारिक कानूनी नोटिस जारी किया.

क्या कहते हैं चुनावी नियम ?

चुनावी कानूनों के सख्त प्रावधानों के तहत, संसदीय सीट के लिए चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को अपने आधिकारिक नॉमिनेशन हलफनामे में सभी पेंडिंग कानूनी नोटिसों की जानकारी पारदर्शी तरीके से देनी होती है. उनके जमा किए गए दस्तावेजों में इस खास कोर्ट नोटिस का बिल्कुल भी जिक्र न होने से विपक्षी राजनीतिक गुटों को चुनाव अधिकारियों के सामने उनकी उम्मीदवारी को सफलतापूर्वक चुनौती देने के लिए जरूरी कानूनी मौका मिल गया.

एक वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता का अचानक और शर्मनाक तरीके से नॉमिनेशन खारिज होने से राज्य के पूरे राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया, जिससे कांग्रेस आलाकमान को तुरंत एक बेहद गोपनीय आंतरिक जांच शुरू करनी पड़ी. नई दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व को गंभीर संदेह है कि चुने गए उम्मीदवार को जानबूझकर नीचा दिखाने के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की अहम समय-सीमा से ठीक पहले जानबूझकर आंतरिक राजनीतिक साजिश रची गई थी.

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कांग्रेस के कई नेताओं से हो चुकी है अंदरूनी पूछताछ

पार्टी के वरिष्ठ अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष महेश कुमार और कई अन्य प्रमुख नेताओं से बंद कमरों में सख्ती से पूछताछ की जा चुकी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसने गुप्त रूप से कोर्ट के संवेदनशील दस्तावेज की जानकारी प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दी, जिन्होंने फिर तुरंत इसका इस्तेमाल चुनाव आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज करने के लिए किया. इस बेहद तनावपूर्ण आंतरिक राजनीतिक माहौल के बीच, कंबम शिवकुमार रेड्डी ने अपनी मुश्किल में फंसी राजनीतिक प्रतिष्ठा का बचाव करने के लिए अचानक मीडिया के सामने आकर बात की. उन्होंने राष्ट्रीय नेता के अयोग्य ठहराए जाने के लिए उन्हें गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराने वाली पूरी तरह से झूठी मीडिया खबरों के व्यापक प्रसार पर गहरा व्यक्तिगत दुख व्यक्त किया.

रेड्डी ने दृढ़ता से कहा कि वह स्वेच्छा से मीडिया के सामने इसलिए आए क्योंकि छिपे हुए राजनीतिक लोगों द्वारा मीनाक्षी नटराजन के साथ जानबूझकर बहुत बड़ा और अस्वीकार्य अन्याय किया गया था. उन्होंने विपक्ष को कानूनी जानकारी लीक करने में अपनी किसी भी तरह की निजी भूमिका से साफ इनकार किया और आंतरिक जांच समिति को चुनौती दी कि वह असली डिजिटल कॉल रिकॉर्ड की बारीकी से जांच करे ताकि इस बड़ी राष्ट्रीय शर्मिंदगी के लिए जिम्मेदार असली राजनीतिक गद्दारों का पर्दाफाश हो सके.

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