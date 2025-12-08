हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापीएम मोदी की कथित मानहानि का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ दर्ज केस के निपटारे का दिया संकेत

शशि थरूर की दलील है कि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा था. सिर्फ एक पत्रिका में छपी बात को दोहराया था.

By : निपुण सहगल | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 08 Dec 2025 01:37 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ प्रधानमंत्री की मानहानि के लिए दर्ज केस का निपटारा करने के संकेत दिए हैं. जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने फरवरी में मामले को सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया है. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में यह केस 2018 से लंबित है.

क्या है मामला?
शशि थरूर ने 2018 में पीएम मोदी को शिवलिंग पर बैठा बिच्छू कहा था. बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने इसे लेकर मानहानि केस दाखिल किया था. 2019 में निचली अदालत ने थरूर को 20 हज़ार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. केस को निरस्त करवाने थरूर दिल्ली हाई कोर्ट गए. लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली. पिछले साल वह सुप्रीम कोर्ट आए. 10 सितंबर, 2024 को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी.

थरूर की दलील
शशि थरूर की दलील है कि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा था. सिर्फ एक पत्रिका में छपी बात को दोहराया था. निचली अदालत को मामले में संज्ञान नहीं लेना चाहिए था क्योंकि शिकायतकर्ता राजीव बब्बर को मामले में सीधे प्रभावित नहीं हैं. उनकी याचिका स्वीकार नहीं की जानी चाहिए थी.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बब्बर को सलाह दी थी कि वह इस मामले को बंद कर दें. कोर्ट ने कहा था, 'सार्वजनिक जीवन में लोगों को इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए. बहुत से लोग बहुत सी बातें कहते हैं. हम जज भी उन पर ध्यान नहीं देते.' अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले का निपटारा कर देगा.

 

यह भी पढ़ें:-
India vs Pakistan Submarine: भारत को मिलेगी रूस की Yasen-Class परमाणु पनडुब्बी, जानें मुकाबले में कहां ठहरता है पाकिस्तान

Published at : 08 Dec 2025 01:37 PM (IST)
