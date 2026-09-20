गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासपा-BJP के बीच AI वीडियो विवाद पर ओवैसी का रिएक्शन - 'गलती की बात करें तो...'

सपा-BJP के बीच AI वीडियो विवाद पर ओवैसी का रिएक्शन - 'गलती की बात करें तो...'

उत्तर प्रदेश में SP-BJP के बीच AI वीडियो वार पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए. उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे, बिजली और अन्य मुद्दों का जिक्र करते हुए AI को ध्यान भटकाने का जरिया बताया.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 20 Sep 2026 06:06 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच AI वीडियो को लेकर चल रही जुबानी जंग पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं. दोनों दल सोशल मीडिया पर AI की मदद से एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं. इसी मुद्दे पर ओवैसी ने कहा कि राजनीतिक दलों को AI के बजाय लोगों से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर बात करनी चाहिए.

ओवैसी ने कहा कि अगर गलत कामों की बात करनी है तो मुजफ्फरनगर की घटना और उसके बाद हुए दंगों पर भी चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने मस्जिदों को गिराए जाने, कब्रिस्तानों को हटाए जाने और कथित फर्जी एनकाउंटर जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर बात करने के बजाय राजनीतिक बहस AI वीडियो तक सीमित होती जा रही है. ओवैसी ने कहा कि इंसानी जिंदगी से जुड़े सवालों पर चर्चा ज्यादा जरूरी है.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
'मुझे दुख है...', टाटा ट्रस्ट के वकील नियुक्त होने पर अभिषेक मनु सिंघवी का रिएक्शन
'मुझे दुख है...', टाटा ट्रस्ट के वकील नियुक्त होने पर अभिषेक मनु सिंघवी का रिएक्शन
इंडिया
पूर्व TMC विधायक के घर-दफ्तर पर हमला, BJP पर आरोप, जांच में जुटी पुलिस
पूर्व TMC विधायक के घर-दफ्तर पर हमला, BJP पर आरोप, जांच में जुटी पुलिस
इंडिया
असम में अडानी ग्रुप के 48000 करोड़ के पावर प्लांट का शिलान्यास, क्यों खास प्रोजेक्ट?
असम में अडानी ग्रुप के 48000 करोड़ के पावर प्लांट का शिलान्यास, क्यों खास प्रोजेक्ट?
इंडिया
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद से इस्तीफा, कौन हैं अल्का मुंद्रा
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद से इस्तीफा, कौन हैं अल्का मुंद्रा

AI ध्यान भटकाने का जरिया बन गया- ओवैसी

ओवैसी ने बिजली जैसी बुनियादी समस्याओं का भी जिक्र किया. उनका कहना था कि जब लोगों से जुड़े कई जरूरी सवाल मौजूद हैं, तब राजनीतिक दल AI को लेकर एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं. उन्होंने तंज करते हुए कहा कि AI दोनों पक्षों के लिए लोगों का ध्यान दूसरी तरफ ले जाने का एक अच्छा माध्यम बन गया है.

यूपी में बढ़ रहा AI का राजनीतिक इस्तेमाल

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सोशल मीडिया पर AI आधारित वीडियो को लेकर मुकाबला देखने को मिल रहा है. रिपोर्टों के मुताबिक बीजेपी की ओर से AI वीडियो के जरिए अखिलेश यादव और सपा पर निशाना साधा गया, जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने भी AI का इस्तेमाल करते हुए सरकार की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठाने वाले वीडियो जारी किए. इस बीच ओवैसी की AIMIM भी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ा रही है. ओवैसी 20 सितंबर को कानपुर में जनसभा करने वाले हैं और इसके बाद श्रावस्ती और आजमगढ़ में भी कार्यक्रम प्रस्तावित हैं.

चुनाव से पहले सोशल मीडिया बना बड़ा मैदान

उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दल सोशल मीडिया के जरिए मतदाताओं तक पहुंच बनाने पर जोर दे रहे हैं. AI से बनाए गए वीडियो इस अभियान का नया हिस्सा बन गए हैं. इन वीडियो के जरिए पार्टियां विरोधी दलों के नेताओं और उनकी नीतियों पर निशाना साध रही हैं.

और पढ़ें

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 20 Sep 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Uttar Pradesh SAMAJWADI PARTY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुझे दुख है...', टाटा ट्रस्ट के वकील नियुक्त होने पर अभिषेक मनु सिंघवी का रिएक्शन
'मुझे दुख है...', टाटा ट्रस्ट के वकील नियुक्त होने पर अभिषेक मनु सिंघवी का रिएक्शन
इंडिया
पूर्व TMC विधायक के घर-दफ्तर पर हमला, BJP पर आरोप, जांच में जुटी पुलिस
पूर्व TMC विधायक के घर-दफ्तर पर हमला, BJP पर आरोप, जांच में जुटी पुलिस
इंडिया
असम में अडानी ग्रुप के 48000 करोड़ के पावर प्लांट का शिलान्यास, क्यों खास प्रोजेक्ट?
असम में अडानी ग्रुप के 48000 करोड़ के पावर प्लांट का शिलान्यास, क्यों खास प्रोजेक्ट?
इंडिया
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद से इस्तीफा, कौन हैं अल्का मुंद्रा
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद से इस्तीफा, कौन हैं अल्का मुंद्रा
Advertisement

वीडियोज

Mirzapur के Munna Bhaiya का Role पाने के लिए Bhuvan Arora ने दिया था Audition!
Bigg Boss 20 Episode 12 Review: Mahhi Vij का Attitude, Gullu बने नए Captain!
CBFC की नई Committee में Preity Zinta, Pankaj Tripathi और Suniel Shetty समेत 18 सदस्य
Salman Khan-Sonu Nigam Viral Video: Edited Clip ने बदला पूरा Context, Sonu ने किया खुलासा!
Bigg Boss 20 Episode 11: Gullu-Mahhi Vij में Captaincy Task को लेकर हुआ बड़ा Clash!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इमरान खान की बहन अलीमा गिरफ्तार, 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च से पहले एक्शन
इमरान खान की बहन अलीमा गिरफ्तार, 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च से पहले एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगराः UGC रोलबैक की मांग को लेकर प्रदर्शन, सवर्ण समाज ने यमुना एक्सप्रेसवे किया जाम
आगराः UGC रोलबैक की मांग को लेकर प्रदर्शन, सवर्ण समाज ने यमुना एक्सप्रेसवे किया जाम
भोजपुरी सिनेमा
'कोई मर्द नहीं...', बॉडी शेमिंग पर रानी चटर्जी का छलका दर्द, की सलमान खान की तारीफ
'कोई मर्द नहीं...', बॉडी शेमिंग पर रानी चटर्जी का छलका दर्द, की सलमान खान की तारीफ
क्रिकेट
अगर रद्द हो गया एशियन गेम्स क्रिकेट का फाइनल, किसे मिलेगा गोल्ड? जानें नियम
अगर रद्द हो गया एशियन गेम्स क्रिकेट का फाइनल, किसे मिलेगा गोल्ड? जानें नियम
इंडिया
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद से इस्तीफा, कौन हैं अल्का मुंद्रा
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद से इस्तीफा, कौन हैं अल्का मुंद्रा
इंडिया
पूर्व TMC विधायक के घर-दफ्तर पर हमला, BJP पर आरोप, जांच में जुटी पुलिस
पूर्व TMC विधायक के घर-दफ्तर पर हमला, BJP पर आरोप, जांच में जुटी पुलिस
विश्व
PAK आर्मी में टॉप लेवल पर बड़ा उलटफेर, ISI में बदला भारत के खिलाफ आतंकी ऑपरेशन का बॉस
PAK आर्मी में टॉप लेवल पर बड़ा उलटफेर, ISI में बदला भारत के खिलाफ आतंकी ऑपरेशन का बॉस
दिल्ली NCR
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget