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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअसम में अडानी ग्रुप के 48000 करोड़ के पावर प्लांट का शिलान्यास, क्यों खास प्रोजेक्ट?

असम में अडानी ग्रुप के 48000 करोड़ के पावर प्लांट का शिलान्यास, क्यों खास प्रोजेक्ट?

असम के धुबरी जिले के चापर में अडानी पावर के 3,200 MW थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखी गई. 48,000 करोड़ की इस परियोजना से रोजगार और बिजली उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है.

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 20 Sep 2026 04:53 PM (IST)
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असम के धुबरी जिले के चापर में रविवार (20 सितंबर 2026) को अडानी पावर के 3,200 मेगावाट के अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखी गई. मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने परियोजना की शुरुआत की. करीब 48,000 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना को असम में बिजली उत्पादन बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

चापर में बनने वाले इस पावर प्लांट में 800-800 मेगावाट की चार यूनिट होंगी. इसमें अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. अडानी पावर के मुताबिक परियोजना को चरणबद्ध तरीके से दिसंबर 2030 से चालू करने की योजना है. कंपनी को असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से इस परियोजना की पूरी 3,200 MW क्षमता के लिए लंबे समय का पावर सप्लाई अवॉर्ड भी मिल चुका है. कंपनी के अनुसार निर्माण के दौरान करीब 20,000 से 25,000 लोगों के लिए सीधे और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बन सकते हैं. प्लांट शुरू होने के बाद संचालन के स्तर पर करीब 3,500 से 5,000 नौकरियों का अनुमान बताया गया है.

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असम में 63 हजार करोड़ के पावर निवेश का हिस्सा

यह परियोजना असम में अडानी समूह के करीब 63,000 करोड़ के प्रस्तावित पावर निवेश का हिस्सा है. इसमें लगभग 48,000 करोड़ 3,200 MW के थर्मल पावर प्लांट पर खर्च होंगे. इसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी के जरिए करीब 15,000 करोड़ की लागत से कुल 2,700 MW क्षमता वाले दो पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट विकसित करने की योजना है. पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट बिजली की मांग बढ़ने या घटने के समय ग्रिड को संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं. कंपनी के अनुसार इन परियोजनाओं का मकसद असम में बिजली व्यवस्था को मजबूत करना और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है.

स्थानीय कारोबार और रोजगार को मिल सकता है फायदा

पावर प्लांट के निर्माण से केवल सीधे रोजगार ही नहीं, बल्कि स्थानीय ठेकेदारों, सामान सप्लाई करने वाली कंपनियों, ट्रांसपोर्ट कारोबार और अलग-अलग सर्विस देने वाले व्यवसायों के लिए भी काम के अवसर बनने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने परियोजना को राज्य के ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया. उनके अनुसार बड़े निवेश से रोजगार के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं और राज्य को SGST राजस्व के रूप में भी लाभ मिल सकता है.

जीत अडानी ने असम को बताया ऊर्जा के लिए अहम राज्य

कार्यक्रम में अडानी ग्रुप के डायरेक्टर जीत अडानी ने कहा कि असम की भौगोलिक स्थिति उसे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण एनर्जी सेंटर बनने का मौका देती है. उन्होंने कहा कि ग्रुप के अलग-अलग क्षेत्रों में किए जा रहे निवेश से आने वाले वर्षों में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और कारोबार के नए अवसर बनने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि 3,200 MW का यह प्रोजेक्ट घरों, कारोबार और उद्योगों के लिए बिजली की उपलब्धता को मजबूत करने में मदद करेगा. हालांकि बिजली की कीमत और भविष्य में उपभोक्ताओं पर इसका वास्तविक असर परियोजना के संचालन और संबंधित बिजली समझौतों पर निर्भर करेगा.

बिजली के अलावा एविएशन और स्मार्ट मीटरिंग में भी निवेश

अडानी समूह का असम में निवेश केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है. समूह की कंपनियां राज्य में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन, एविएशन और दूसरे क्षेत्रों में भी काम कर रही हैं. गुवाहाटी के लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 फरवरी 2026 में शुरू हुआ. वहीं अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस असम में स्मार्ट मीटरिंग से जुड़ी परियोजना पर काम कर रही है. अडानी समूह के अनुसार उसकी सामाजिक संस्था अडानी फाउंडेशन ने असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी राहत और सामुदायिक कार्यक्रम चलाए हैं.

2025 में मिली थी परियोजना की मंजूरी

अडानी पावर ने अक्टूबर 2025 में प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए 3,200 MW के इस प्रोजेक्ट के लिए सफल बोली लगाई थी. इसके बाद नवंबर 2025 में कंपनी को APDCL से लेटर ऑफ अवॉर्ड मिला. कंपनी ने उस समय बताया था कि परियोजना को DBFOO यानी डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और संचालन मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा. अडानी पावर के अनुसार चापर परियोजना के लिए कोयले की व्यवस्था केंद्र की SHAKTI नीति के तहत मिले कोयला लिंक से की जाएगी. परियोजना पूरी होने के बाद इसका मकसद असम की घरेलू, कारोबारी और औद्योगिक बिजली जरूरतों के लिए राज्य के भीतर उत्पादन क्षमता बढ़ाना है.

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Published at : 20 Sep 2026 04:53 PM (IST)
Tags :
Assam Power Plant HIMANTA BISWA SARMA
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