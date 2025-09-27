हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़

'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़

S Jaishankar in UNGA: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चेतावनी दी कि आतंकवाद को शह देने वाले देशों और उनका समर्थन करने वालों पर लगातार दबाव बनाया जाना चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 27 Sep 2025 11:55 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में पाकिस्तान पर करारा हमला बोला. उन्होंने पाकिस्तान को 'वैश्विक आतंकवाद का गढ़' बताया और उस पर दशकों से अंतरराष्ट्रीय आतंकी हमलों के पीछे होने का आरोप लगाया.

'भारत को स्वतंत्रता के बाद से झेलना पड़ा आतंकवाद'- जयशंकर
जयशंकर ने कहा, 'भारत को अपनी आजादी के बाद से ही इस चुनौती का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उसका पड़ोसी वैश्विक आतंकवाद का गढ़ है. दशकों से बड़े-बड़े अंतरराष्ट्रीय आतंकी हमलों की जड़ उसी एक देश से जुड़ी है. संयुक्त राष्ट्र की आतंकियों की सूची में ऐसे कई नाम हैं जो उस देश के नागरिक हैं.'

पहलगाम हमले का जिक्र
विदेश मंत्री ने इस साल अप्रैल में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या को हालिया सीमा पार आतंकी बर्बरता का उदाहरण बताया. उन्होंने कहा, 'भारत ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई की और इस घटना के आयोजकों और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया.'

आतंकवाद को रोकना सबसे बड़ी प्राथमिकता
जयशंकर ने कहा, 'आतंकवाद से निपटना हमारी प्राथमिकता है क्योंकि यह कट्टरता, हिंसा, असहिष्णुता और डर को मिलाकर चलता है. इसलिए हमें अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए ऐसे खतरों का डटकर सामना करना होगा.'

दुनिया को मिलकर करनी होगी कार्रवाई
उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद एक साझा खतरा है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और गहरा करना जरूरी है. जयशंकर बोले, 'जब देश खुले तौर पर आतंकवाद को अपनी नीति बना लेते हैं, जब आतंकी अड्डे बड़े पैमाने पर चलते हैं और जब आतंकियों का सार्वजनिक तौर पर महिमामंडन किया जाता है, तो ऐसे कदमों की कड़ी निंदा होनी चाहिए. आतंकवाद की फंडिंग रोकनी होगी और बड़े आतंकियों पर प्रतिबंध लगाना होगा.'

'आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को भुगतना होगा खामियाजा'
विदेश मंत्री ने चेतावनी दी कि आतंकवाद को शह देने वाले देशों और उनका समर्थन करने वालों पर लगातार दबाव बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, 'जो देश आतंकवाद प्रायोजित करने वालों का बचाव करते हैं, उन्हें भी एक दिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.'

स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों का विस्तार जरूरी
जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में तुरंत सुधार की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि परिषद की स्थायी और अस्थायी, दोनों सदस्यताओं का विस्तार होना चाहिए ताकि यह निकाय वास्तव में प्रतिनिधिक बन सके. भारत ऐसी परिषद का हिस्सा बनकर और बड़ी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार है.'

Published at : 27 Sep 2025 11:55 PM (IST)
UNGA S Jaishankar Pakistan TERRORISM
विश्व
'तुरंत भेजो सेना, ज्यादा से ज्यादा...', ट्रंप ने अचानक इस देश में अमेरिकी आर्मी भेजने के दिए निर्देश
'तुरंत भेजो सेना, ज्यादा से ज्यादा...', ट्रंप ने अचानक इस देश में अमेरिकी आर्मी भेजने के दिए निर्देश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'आई लव मुहम्मद' पर किसी को आपत्ति नहीं, सियासी लोग बना रहे हैं मुद्दा'
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'आई लव मुहम्मद' पर किसी को आपत्ति नहीं, सियासी लोग बना रहे हैं मुद्दा'
क्रिकेट
कौन जीतेगा एशिया कप? वसीम अकरम की भविष्यवाणी सुनकर जल भुन जाएंगे पाकिस्तानी, जानें क्या कहा
कौन जीतेगा एशिया कप? वसीम अकरम की भविष्यवाणी सुनकर जल भुन जाएंगे पाकिस्तानी
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
