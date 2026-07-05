अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने बयान जारी किया था, अब इस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि वो सरकार्यवाह के बयान से सहमत हैं .

नागपुर में मीडिया के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद वाले सवाल पर संघ प्रमुख ने कहा, 'होसबाले द्वारा जारी बयान देखिए, मेरी प्रतिक्रिया भी वही है.'

RSS की ओर से दत्तात्रेय होसबाले ने जारी किया था बयान

होसबाले ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा था कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की घटना ने राम भक्तों और पूरे समाज की आस्था को गहरी ठेस पहुंचाई है. उन्होंने कहा था कि जांच में दोषी पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

Statement issued by Dattatreya Hosabale, Sarkaryavah (General Secretary) of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).

New Delhi, July 3, 2026



The grand temple constructed at the Shri Ram Janmabhoomi has become a center of reverence, faith, and devotion for the entire Hindu society,… pic.twitter.com/ppdkc8kuwU — RSS (@RSSorg) July 3, 2026

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दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया है और उसकी संस्तुतियों के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू की है. उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए. इस घटना को अत्यंत गंभीर बताते हुए ट्रस्ट से मंदिर के प्रबंधन और संचालन व्यवस्था में मौजूद सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपेक्षा जताई.

हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश: RSS

सरकार्यवाह होसबाले ने दावा किया था, 'हिंदू विरोधी और राष्ट्रविरोधी ताकतें इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का फायदा उठाकर हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं.' उन्होंने पूरे हिंदू समाज से अपील की कि वह इस कठिन समय में धैर्य और संयम बनाए रखें ताकि इस तरह की सभी साजिशों को विफल किया जा सके.

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(न्यूज एजेंसी के इनपुट के साथ)