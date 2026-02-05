हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारमजान से पहले प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों की वर्किंग स्टाइल में बदलाव, इस देश ने दिए ये अधिकार

रमजान से पहले प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों की वर्किंग स्टाइल में बदलाव, इस देश ने दिए ये अधिकार

इस्लाम का पवित्र महीना रमजान की शुरुआत के साथ ही यूएई के श्रम कानूनों के तहत वहां की वर्किंग लाइफस्टाइल पर काफी असर पड़ता है. सरकार ने बकायदा वर्किंग आवर्स एडजस्ट करने के लिए श्रम कानून बना रखा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 05 Feb 2026 08:53 PM (IST)
Preferred Sources

इस साल रमजान का पवित्र महीना 18 से 19 फरवरी के बीच शुरू हो जाएगा. चांद दिखने के बाद इस पवित्र महीने की शुरुआत होगी. यहां संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले और कर्मचारी अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव ला रहे हैं. इसमें प्राइवेट सेक्टर्स से लेकर सरकारी सेक्टर्स के कर्मचारी भी हैं. इस दौरान ऑफिस के घंटे कम कर दिए गए हैं. 

हालांकि, सिर्फ एक धार्मिक त्योहार के चलते या आस्था की वजह से वर्किंग आवर्स में कटौती गई है, बल्कि ये बदलाव यूएई के लेबर्स लॉ और ऑफिशियल सर्कुलर में भी किए गए हैं. इस वजह से हर साल रमजान के समय वर्किंग आवर्स में कटौती कर दी जाती है. 

इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना कहलाता है रमजान

रमजान इस्लामिक चंद्र कैलेंडर का नौवां महीना है. इस दौरान कई मुसलमान सुबह से शाम तक रोजा रखते हैं. प्रार्थना करते हैं. चिंतन करते हैं. सामुदायिक समारोह में शामिल होते हैं. ऐसे में शारीरिक और आध्यात्मिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यूएई के अधिकारी वर्किंग शेड्यूल में भी बदलाव करते हैं. इससे कर्मचारियों में एनर्जी और धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का समय मिलता रहे. फैमिली के साथ वक्त भी बिताते हैं. 

वर्किंग आवर्स से लेकर लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट तक श्रम कानून में प्रावधान

यहां के श्रम कानून, (फेडरल डिक्री कानून संख्या 33,2021) की मानें तो रमजान के दौरान वर्किंग आवर्स विशेष रूप से तय किए जाते हैं. इसमें कर्मचारियों के लिए रोजाना का शेड्यूल छोटा करना पड़ता है. 

प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग आवर्स दो घंटे घटा दिए जाते हैं. यहां प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों की संख्या ज्यादा रहती है. यहां ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से इसे लागू किया जाता है. अब चाहे कर्मचारी ने रोजा रखा हो या नहीं, या वो किसी भी धर्म से संबंध रखता हो. 

कर्मचारियों को अपने अधिकार को लेकर जानकारी होना जरूरी है. जैसे पूरे महीने स्टैंडर्ड घंटे या यूएई के कानूनों का पालन न करने पर अधिकारियों से शिकायत करना. ये घंटे सामान्य शेड्यूल की तुलना में हफ्ते के दिनों में 3.5 घंटे और 1.5 घंटे की कमी दर्शाते हैं. इसके अलावा 70% कर्मचारी रिमोट वर्क मोड में रह सकते हैं. इनके अलावा रमजान के दौरान स्कूलिंग आवर्स, वर्क लाइफ एडजस्टमेंट भी किया जाता है.   

Published at : 05 Feb 2026 08:53 PM (IST)
Tags :
Government Employee Ramadan 2026 UAE Labour Law Private Employee
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
6, 11 और फिर 3... PM मोदी ने संसद में क्यों किया इन तीन नंबरों का जिक्र? समझें पूरी क्रोनोलॉजी
6, 11 और फिर 3... PM मोदी ने संसद में क्यों किया इन तीन नंबरों का जिक्र? समझें पूरी क्रोनोलॉजी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
एक बार फिर बढ़ीं यूट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें, शादीशुदा महिला ने लगाए गंभीर आरोप
एक बार फिर बढ़ीं यूट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें, शादीशुदा महिला ने लगाए गंभीर आरोप
विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
आईपीएल 2026
RCB vs DC Final: फाइनल शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स बन गई चैंपियन? जानिए सोशल मीडिया पर दावों का सच
फाइनल शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स बन गई चैंपियन? जानिए सोशल मीडिया पर दावों का सच
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Speech In Rajya Sabha: लोकसभा में हुई घटना पर PM ने Congress को दिया जवाब | Parliament
PM Modi Speech In Rajya Sabha: 'देश के गरीबों को सलाम.. Congress के लिए गरीबों ने' | Parliament
PM Modi Speech In Rajya Sabha: 'देश के सामने चुनौतियां क्यों ना हों, 140 करोड़ समाधान हमारे पास है'
संसद में घमासान..कौन कर रहा जनता का नुकसान? | Rahul Gandhi | PM Modi
Khabar Gawah Hai: संसद में घमासान..कौन कर रहा जनता का नुकसान? | Congress Vs BJP | Megha Prasad |ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
6, 11 और फिर 3... PM मोदी ने संसद में क्यों किया इन तीन नंबरों का जिक्र? समझें पूरी क्रोनोलॉजी
6, 11 और फिर 3... PM मोदी ने संसद में क्यों किया इन तीन नंबरों का जिक्र? समझें पूरी क्रोनोलॉजी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
एक बार फिर बढ़ीं यूट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें, शादीशुदा महिला ने लगाए गंभीर आरोप
एक बार फिर बढ़ीं यूट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें, शादीशुदा महिला ने लगाए गंभीर आरोप
विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
आईपीएल 2026
RCB vs DC Final: फाइनल शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स बन गई चैंपियन? जानिए सोशल मीडिया पर दावों का सच
फाइनल शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स बन गई चैंपियन? जानिए सोशल मीडिया पर दावों का सच
बॉलीवुड
नोरा फतेही की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, हुस्न की मलिका लगती है बॉलीवुड की 'डांस क्वीन'
नोरा फतेही की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, हुस्न की मलिका लगती है बॉलीवुड की 'डांस क्वीन'
न्यूज़
'ये सिखों का अपमान था', राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को कहा 'गद्दार' तो PM मोदी ने दिया जवाब
'ये सिखों का अपमान था', राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को कहा 'गद्दार' तो PM मोदी ने दिया जवाब
Home Tips
Kitchen Oil Spill Cleaning: किचन में पड़ गए हैं तेल के दाग तो करें ये काम, मिनटों में हो जाएंगे छूमंतर
किचन में पड़ गए हैं तेल के दाग तो करें ये काम, मिनटों में हो जाएंगे छूमंतर
नौकरी
टेलीकॉम और फाइनेंस वालों के लिए खुशखबरी, BSNL में नौकरी का मौका; जानें पूरी डिटेल
टेलीकॉम और फाइनेंस वालों के लिए खुशखबरी, BSNL में नौकरी का मौका; जानें पूरी डिटेल
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget