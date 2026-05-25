केंद्र सरकार ने इबोला वायरस को लेकर देशभर में सतर्कता बढ़ा दी है. सरकार ने सभी एंट्री प्वाइंट्स यानी हवाई अड्डों, समुद्री बंदरगाहों और ग्राउंड बॉर्डर पोस्ट पर स्क्रीनिंग व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं. सरकार ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद(ICMR) और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) को ट्रैकिंग, टेस्टिंग और निगरानी की सभी व्यवस्थाएं हर समय तैयार रखने को कहा है.

अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल भारत में इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है. हालांकि, एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है ताकि किसी भी संभावित खतरे से समय रहते निपटा जा सके. World Health Organization (WHO) ने इबोला के मौजूदा प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय स्तर की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है. वहीं अफ्रीका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने इसे महाद्वीपीय स्तर की स्वास्थ्य आपात स्थिति बताया है.

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इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी

इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी है, जो संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क से फैल सकती है. इसके लक्षणों में तेज बुखार, कमजोरी, उल्टी, दस्त और कुछ मामलों में आंतरिक या बाहरी रक्तस्राव शामिल हो सकते हैं. सरकार ने लोगों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक स्वास्थ्य एजेंसियों की जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है.

इबोला वायरस के लक्षण

इबोला (Ebola) एक बेहद खतरनाक और जानलेवा वायरस जनित बीमारी है, जिसे Ebola Virus Disease (EVD) भी कहा जाता है. यह बीमारी इंसानों और कुछ जानवरों में फैल सकती है और गंभीर संक्रमण का कारण बनती है. इबोला वायरस संक्रमित व्यक्ति या जानवर के खून, शरीर के तरल पदार्थ, उल्टी, पसीना, लार और संक्रमित सामान के संपर्क से फैलता है. यह सामान्य फ्लू की तरह हवा से नहीं फैलता, लेकिन संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने पर तेजी से संक्रमण फैला सकता है. तेज बुखार,कमजोरी,सिरदर्द और गले में दर्द की शिकायत होती है.

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