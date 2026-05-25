हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाEbola Virus Alert: पैसेंजर्स से लेना होगा Self-Declaration फॉर्म, अब होगी थर्मल स्क्रीनिंग, DGCA का एयरलाइंस को SoP जारी

Ebola Virus Alert: पैसेंजर्स से लेना होगा Self-Declaration फॉर्म, अब होगी थर्मल स्क्रीनिंग, DGCA का एयरलाइंस को SoP जारी

Ebola Virus Alert: इबोला को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट पर है. एयरपोर्ट, बंदरगाह और सीमा चौकियों पर स्क्रीनिंग बढ़ाई गई, ICMR और NCDC को निगरानी के निर्देश दिए गए है.

By : वरुण भसीन | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 25 May 2026 10:34 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्र सरकार ने इबोला वायरस को लेकर देशभर में सतर्कता बढ़ा दी है. सरकार ने सभी एंट्री प्वाइंट्स यानी हवाई अड्डों, समुद्री बंदरगाहों और ग्राउंड बॉर्डर पोस्ट पर स्क्रीनिंग व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं. सरकार ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद(ICMR) और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) को ट्रैकिंग, टेस्टिंग और निगरानी की सभी व्यवस्थाएं हर समय तैयार रखने को कहा है.

अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल भारत में इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है. हालांकि, एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है ताकि किसी भी संभावित खतरे से समय रहते निपटा जा सके. World Health Organization (WHO) ने इबोला के मौजूदा प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय स्तर की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है. वहीं अफ्रीका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने इसे महाद्वीपीय स्तर की स्वास्थ्य आपात स्थिति बताया है.

ये भी पढ़ें: CCTV से छेड़छाड़, देरी से FIR,सास रिटायर्ड जज और पति वकील...ट्विशा मौत मामले में 7 ऐसे सवाल, जो अभी भी अनसुलझे

इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी

इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी है, जो संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क से फैल सकती है. इसके लक्षणों में तेज बुखार, कमजोरी, उल्टी, दस्त और कुछ मामलों में आंतरिक या बाहरी रक्तस्राव शामिल हो सकते हैं. सरकार ने लोगों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक स्वास्थ्य एजेंसियों की जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है.

इबोला वायरस के लक्षण

इबोला (Ebola) एक बेहद खतरनाक और जानलेवा वायरस जनित बीमारी है, जिसे Ebola Virus Disease (EVD) भी कहा जाता है. यह बीमारी इंसानों और कुछ जानवरों में फैल सकती है और गंभीर संक्रमण का कारण बनती है. इबोला वायरस संक्रमित व्यक्ति या जानवर के खून, शरीर के तरल पदार्थ, उल्टी, पसीना, लार और संक्रमित सामान के संपर्क से फैलता है. यह सामान्य फ्लू की तरह हवा से नहीं फैलता, लेकिन संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने पर तेजी से संक्रमण फैला सकता है. तेज बुखार,कमजोरी,सिरदर्द और  गले में दर्द की शिकायत होती है. 

ये भी पढ़ें: अरबों की जमीन, VIP मेंबरशिप और किराया सिर्फ 1000 रुपये सालाना... 113 साल पुराने दिल्ली जिमखाना क्लब का सच क्या है? जानें

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read More
Published at : 25 May 2026 10:17 PM (IST)
Tags :
WHO ICMR Ebola Virus WHO 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Ebola Virus Alert: पैसेंजर्स से लेना होगा Self-Declaration फॉर्म, अब होगी थर्मल स्क्रीनिंग, DGCA का एयरलाइंस को SoP जारी
पैसेंजर्स से लेना होगा Self-Declaration फॉर्म, अब होगी थर्मल स्क्रीनिंग, DGCA का एयरलाइंस को SoP
इंडिया
पुर्तगाल के मौसम एक्सपर्ट ने दुनिया को चेताया, भारत की यात्रा न करने की दी नसीहत, गर्मी के बढ़ते तापमान ने बढ़ाई चिंता
पुर्तगाल के मौसम एक्सपर्ट की वॉर्निंग, भारत की यात्रा न करने की नसीहत, बढ़ते तापमान ने बढ़ाई चिंता
इंडिया
कर्ज माफ: विजय सरकार का बड़ा फैसला, तमिलनाडु के 14 लाख से ज्यादा किसानों को होगा सीधा फायदा
कर्ज माफ: विजय सरकार का बड़ा फैसला, तमिलनाडु के 14 लाख से ज्यादा किसानों को होगा सीधा फायदा
इंडिया
पीतमपुरा मस्जिद विवाद: जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने पुलिस को सौंपे साक्ष्य, विधायक कर्नैल सिंह पर भड़काऊ बयानबाजी का आरोप, FIR की मांग
जमीयत ने पुलिस को सौंपे साक्ष्य, विधायक कर्नैल सिंह पर भड़काऊ बयानबाजी का आरोप, FIR की मांग
Advertisement

वीडियोज

Vasudha:Dadi ने कराया नाच-गाने के साथ गृह प्रवेश, लेकिन Chandrika के डर से सहमी है Vasudha! #sbs
Salman Khan की SVC63 के title को लेकर बढ़ा suspense, ‘Monster’ से लेकर ‘Lalkaar’ तक नामों पर चर्चा तेज
Breaking | US Iran Ceasefire Update: ईरान के साथ संभावित डील पर ऐसा क्या बोले Trump? | Hormuz
New Renault Duster 2026 road trip Review | #renaultduster #review #autolive
Twisha Sharma Murder Case: ट्विशा केस में आज कोर्ट में क्या हुआ? | Supreme Court Hearing
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हिमंत बिस्वा सरकार ने असम में पेश किया USS बिल तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले- इस्लाम में...
हिमंत बिस्वा सरकार ने असम में पेश किया USS बिल तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले- इस्लाम में...
बिहार
बांकीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर? बोले- 'अगर BJP को हराना है तो...'
बांकीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर? बोले- 'अगर BJP को हराना है तो...'
आईपीएल 2026
'कितने गंदे कमेंट, वो...' किस पर भड़की श्रेयस अय्यर की बहन? IPL में बनाए वीडियो पर भी दी सफाई
'कितने गंदे कमेंट, वो...' किस पर भड़की श्रेयस अय्यर की बहन? IPL में बनाए वीडियो पर भी दी सफाई
बॉलीवुड
Dilip Joshi Birthday Special: कभी 50 रुपये के लिए खाते थे धक्के, बेरोजगारी का भी दर्द झेला, आज करोड़ों के मालिक हैं ‘जेठालाल’
कभी 50 रुपये के लिए खाते थे धक्के, बेरोजगारी का भी दर्द झेला, आज करोड़ों के मालिक हैं ‘जेठालाल’
इंडिया
मिडिल ईस्ट संकट के बीच पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर आया निर्मला का बयान, जानें क्यों बोलीं 3F पर करें फोकस
मिडिल ईस्ट संकट के बीच पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर आया निर्मला का बयान, जानें आगे क्या होगा
इंडिया
बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद ममता ने बदली इंडिया गठबंधन की रणनीति, जानें अब आगे क्या होगा?
बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद ममता ने बदली इंडिया गठबंधन की रणनीति, जानें अब आगे क्या होगा?
शिक्षा
JNU Hostel Rules 2026: विवाहित पीएचडी छात्रों को बड़ा झटका,JNU हॉस्टल में रहना हुआ महंगा
विवाहित पीएचडी छात्रों को बड़ा झटका,JNU हॉस्टल में रहना हुआ महंगा
विश्व
जल्द खुलने वाला है हॉर्मुज! युद्ध विराम बढ़ाने की ओर अमेरिका-ईरान, समझौते के करीब पहुंचे दोनों देश
जल्द खुलने वाला है हॉर्मुज! युद्ध विराम बढ़ाने की ओर अमेरिका-ईरान, समझौते के करीब दोनों देश
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget