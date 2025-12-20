राजा रघुवंशी हत्याकांड: कातिल पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका शिलांग कोर्ट ने की खारिज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की तरफ से शिलांग की अदालत में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सोनम रघुवंशी इस समय शिलॉन्ग की डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद है. सोनम पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है.

सोनम की तरफ से लगाई गई जमानत याचिका में बताया गया था कि सोनम को 9 जून 2025 को इंदौर से गिरफ्तार किया गया था. ये गिरफ्तारी 3 जून 2025 को दर्ज FIR के आधार पर हुई थी, जो सोहरा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी. FIR मृतक राजा रघुवंशी की लाश बरामद होने के बाद दर्ज हुई थी. तब से सोनम रघुवंशी लगातार जेल में है और करीब छह महीने से ज्यादा समय से हिरासत में है.

जमानत याचिका में क्या कहा गया?

सोनम की तरफ से दलील दी गई है कि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों यानी (circumstantial evidence) पर टिका है और अभियोजन का दावा एक कथित लव अफेयर पर आधारित है. जमानत याचिका में ये भी कहा गया है कि सोनम अपनी शादी को लेकर खुश थी और शादी की तैयारियों जैसे शॉपिंग और अन्य इंतजाम में उन्होंने खुद सक्रिय भागीदारी की थी. ऐसे में हत्या करने का कोई ठोस मकसद सामने नहीं आता. बचाव पक्ष ने ये भी दलील दी है कि सिर्फ शक ही सबूतों की जगह नहीं ले सकता, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो.

सोनम रघुवंशी ने कोर्ट को बताया है कि ट्रायल लंबा चल सकता है क्योंकि केस में 180 दस्तावेज और कई सबूत पेश किए जाने हैं. लंबे समय तक जेल में रहने से उन्हें मानसिक तनाव हो रहा है और उनकी सामाजिक छवि भी खराब हुई है. साथ ही, वे एक महिला आरोपी हैं और कानून में महिलाओं के मामलों में जमानत पर रियायत का प्रावधान भी है. हालांकि ये सारी दलीलें सुनने के बाद भी अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी.

ये भी पढ़ें

मुस्लिम महिला के चेहरे से नकाब हटाए जाने पर भड़कीं बानू मुश्ताक, नीतीश कुमार को लेकर कही ये बात