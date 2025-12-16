हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाछह सालों में वंदे भारत ट्रेन से अब तक कितने यात्रियों ने किया सफर? रेल मंत्रालय ने दिया चौंकाने वाला जवाब

छह सालों में वंदे भारत ट्रेन से अब तक कितने यात्रियों ने किया सफर? रेल मंत्रालय ने दिया चौंकाने वाला जवाब

साल 2019 में मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही निर्मित वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई थी. आज देश में 164 ट्रेनों का विशाल नेटवर्क बनकर तैयार हो चुका है. रेलवे ने ट्रेन से जुड़े आंकड़े साझा किए हैं.

By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 16 Dec 2025 11:23 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय रेलवे की फ्लैगशिप में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी. इसको लेकर रेल मंत्रालय ने आंकड़ा पेश किया है. मंत्रालय ने बताया कि शुरुआत से लेकर अब तक करीब साढ़े 7 करोड़ लोगों ने वंदे भारत ट्रेन से सफर किया है.

मंत्रालय ने बताया कि आज देश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की 164 आधुनिक ट्रेन सेवाएं देश के प्रमुख शहरों को जोड़ रही हैं, जो यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव दे रही हैं. 

7.5 करोड़ से अधिक यात्री ट्रेन से कर चुके सफर

मंत्रालय ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2019 से अब तक 7.5 करोड़ से अधिक यात्री इस हाईटेक ट्रेन में सफर कर चुके हैं.

मॉर्डन टेक्नोलॉजी से लैस है वंदे भारत

आपको बता दें कि मेक इन इंडिया पहल के तहत देश में ही निर्मित वंदे भारत ट्रेन सेट्स में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इनमें ऑटोमैटिक प्लग डोर्स, घूमने वाली सीटें, बायो-वैक्यूम टॉयलेट, जीपीएस आधारित पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम और पूर्ण सीसीटीवी कवरेज जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

पर्यटन और कनेक्टिविटी को मिला नया आयाम

पर्यटन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी वंदे भारत ट्रेन एक नए आयाम तक ले जाने में कामयाब रहीं हैं. वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवाएं से यात्रियों के साथ-साथ पर्यटन को भी फायदा पहुंचा रही हैं. देश के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक केंद्रों को तेज गति से जोड़ते हुए ये ट्रेनें अब 274 जिलों में संचालित हो रही हैं.

प्रमुख तीर्थ स्थलों तक की पहुंच हुई आसान

दिल्ली–वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस राष्ट्रीय राजधानी को भारत की आध्यात्मिक नगरी वाराणसी से जोड़ती है, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिला है. वहीं श्रीनगर–श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत सेवा देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक तक पहुंच को आसान बना रही है. आपको याद दिला दें कि इस रूट का उद्घाटन 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया था.

इसके अलावा बेंगलुरु–हैदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट भी आईटी प्रोफेशनल्स और बिजनेस ट्रेन यात्रियों के बीच पॉपुलर है. यह ट्रेन देश के दो बड़े टेक्नोलॉजी हब्स को जोड़ती है.

साल 2019 में केवल एक वंदे भारत ट्रेन से शुरू हुआ यह सफर आज 164 ट्रेनों के विशाल नेटवर्क में तब्दील चुका है. ये ट्रेनें हर महीने लाखों यात्रियों को सेवा दे रही हैं. इसके अलावा मंत्रालय ने ये भी बताया है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी जल्द पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार है और आने वाले समय में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लंबी दूरी की रात्री यात्राओं में क्रांति लाने के लिए तैयार है.

Published at : 16 Dec 2025 11:23 PM (IST)
Tags :
Indian Railway Make In India Vande Bharat Narendra Modi Government Intiative
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
वो भारतीय महिला, जिसने पाकिस्तान में की शादी और बन गई जॉर्डन की क्राउन प्रिंसेस
वो भारतीय महिला, जिसने पाकिस्तान में की शादी और बन गई जॉर्डन की क्राउन प्रिंसेस
बिहार
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
इंडिया
'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही भारत की हार...', पूर्व CM के बयान पर भड़की BJP, कहा- सेना का अपमान करना कांग्रेस की पहचान
'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही भारत की हार...', पूर्व CM के बयान पर भड़की BJP, कहा- सेना का अपमान करना कांग्रेस की पहचान
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन बिके सबसे महंगे; प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड
IPL 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन सबसे महंगे; प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

IPL 2026 ऑक्शन में Cameron Green बने सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी
दिल्ली में दमघोंटू हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल! |
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें (16/12/2025)
VB-G RAM G Bill: 'जी राम जी' पर संग्राम जी! | MGNREGA | BJP | PM Modi | Congress
Sandeep Chaudhary: SP Vs CM Yogi..वोट कटने का सच क्या? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UP | Vote Chori
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वो भारतीय महिला, जिसने पाकिस्तान में की शादी और बन गई जॉर्डन की क्राउन प्रिंसेस
वो भारतीय महिला, जिसने पाकिस्तान में की शादी और बन गई जॉर्डन की क्राउन प्रिंसेस
बिहार
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
इंडिया
'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही भारत की हार...', पूर्व CM के बयान पर भड़की BJP, कहा- सेना का अपमान करना कांग्रेस की पहचान
'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही भारत की हार...', पूर्व CM के बयान पर भड़की BJP, कहा- सेना का अपमान करना कांग्रेस की पहचान
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन बिके सबसे महंगे; प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड
IPL 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन सबसे महंगे; प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड
बॉलीवुड
मानुषी छिल्लर के चमकते चेहरे का राज क्या है? एक्ट्रेस ने खुद बता दी स्किनकेयर रूटीन
मानुषी छिल्लर की तरह ग्लोइंग स्किन चाहिए तो अपना ये टिप्स, चमकने लगेगा चेहरा
जनरल नॉलेज
World Expensive Tea: यह है दुनिया की सबसे महंगी चाय, इसके पौधों को मिला है चीनी राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा
यह है दुनिया की सबसे महंगी चाय, इसके पौधों को मिला है चीनी राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा
हेल्थ
Kidney Repair: सड़ी हुई किडनी को डॉक्टरों ने बना दिया हेल्दी, क्या इंसानों पर भी कारगर होगी यह तकनीक?
सड़ी हुई किडनी को डॉक्टरों ने बना दिया हेल्दी, क्या इंसानों पर भी कारगर होगी यह तकनीक?
यूटिलिटी
Delhi Pollution News: गाड़ी का पॉल्यूशन खत्म तो नहीं मिलेगा डीजल-पेट्रोल, दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर
गाड़ी का पॉल्यूशन खत्म तो नहीं मिलेगा डीजल-पेट्रोल, दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget