मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकल पैतृक घर जाएंगे LoP राहुल गांधी, प्रयागराज में कार्यक्रम की तैयारी में जुटी कांग्रेस

कल पैतृक घर जाएंगे LoP राहुल गांधी, प्रयागराज में कार्यक्रम की तैयारी में जुटी कांग्रेस

Rahul Gandhi: IYC अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि युवा कांग्रेस देशभर में 250 से अधिक स्थानों पर स्टूडेंट्स गूंज पार्क स्थापित करेगी, जहां LED स्क्रीन पर राहुल गांधी का कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 07 Aug 2026 11:20 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • 250 से अधिक

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार (8 अगस्त, 2026) को अपने पैतृक घर जाने वाले हैं. उनका पैतृक घर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के बमरौली में स्थित है, जहां वे एक दिवसीय दौरे पर पहुंचने वाले हैं. अपने पैतृक शहर के दौरे के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कई आयोजित कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे. इसके साथ ही, वह प्रयागराज में छात्रों से पेपर लीक, बेरोजगारी और महंगी शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा भी करेंगे.

क्या है राहुल गांधी के प्रस्तावित यात्रा का पूरा खांका?

सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार (8 अगस्त, 2026) को दोपहर दो बजे विशेष विमान के जरिए राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से रवाना होंगे और करीब 3:15 बजे उनका विशेष विमान प्रयागराज में स्थित बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेगा. बमरौली एयरपोर्ट से निकलकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी साढ़े 3 बजे से अपने पैतृक आवास स्वराज भवन और आनंद भवन में मौजूद रहेंगे.

इसके बाद शाम 6 बजे से लेकर साढ़े 8 बजे तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी केपी मैदान में आयोजित छात्रों से संवाद कार्यक्रम गूंज में शिरकत करेंगे, जहां वे छात्रों से बातचीत करेंगे और उनसे परीक्षाओं के पेपर लीक, बेरोजगारी और महंगी शिक्षा व्यवस्था के मुद्दों को लेकर भी चर्चा करेंगे. छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम के समापन के बाद राहुल गांधी रात साढ़े 8 बजे केपी मैदान से निकलकर बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे और रात साढ़े 9 बजे बमरौली एयरपोर्ट से विशेष विमान के जरिए नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां उनका विमान रात 10:45 बजे राष्ट्रीय राजधानी पहुंचेगा. 

राहुल गांधी की प्रयागराज यात्रा को देशव्यापी स्वरूप देने में जुटी IYC

राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और दिल्ली के कई नेता प्रयागराज में डेरा डाले हुए हैं. वहीं, राहुल गांधी के प्रयागराज में छात्रों के साथ होने वाले संवाद को देशव्यापी स्वरूप देने की तैयारी भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) ने पूरी कर ली है.

यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने ABP न्यूज से कहा है कि युवा कांग्रेस देशभर में 250 से अधिक स्थानों पर स्टूडेंट्स गूंज पार्क स्थापित करेगी, जहां बड़ी LED स्क्रीन के माध्यम से राहुल गांधी का कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा. इन स्टूडेंट्स गूंज पार्कों को प्रमुख छात्र क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित किया जाएगा.

युवा कांग्रेस का दावा है कि इन स्थानों पर छात्र न केवल राहुल गांधी का संबोधन देखेंगे, बल्कि शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात भी रख सकेंगे. उन्होंने कहा कि संगठन का मकसद प्रयागराज में हो रही चर्चा को एक राष्ट्रीय संवाद का रूप देना है, ताकि देश के अलग-अलग राज्यों के छात्र भी इस अभियान से सीधे जुड़ सकें.

पूर्वोत्तर में बाढ़ प्रभावित राज्यों को छोड़कर देशभर में कार्यक्रम की तैयारी

युवा कांग्रेस के मुताबिक, ये पहल किसी राजनीतिक विचारधारा तक सीमित नहीं होगी और सभी छात्रों और युवाओं के लिए खुली रहेगी. संगठन का दावा है कि इसका मकसद शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और छात्रों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है.

उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के कुछ बाढ़ प्रभावित राज्यों को छोड़कर देशभर में 250 से अधिक स्थानों पर इस कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है. इन स्थानों पर स्थानीय स्तर पर छात्र, युवा और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र होकर राहुल गांधी के संवाद का सीधा प्रसारण देखेंगे. 

यह भी पढ़ेंः E20 पर राहुल ने Video जारी कर उठाए सवाल, BJP बोली- एक्टिंग तो ढंग से कर लेते

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Read More
Published at : 07 Aug 2026 11:20 PM (IST)
Tags :
Indian Youth Congress PRAYAGRAJ RAHUL GANDHI CONGRESS

Frequently Asked Questions

'स्टूडेंट्स गूंज पार्क' का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इन पार्कों का उद्देश्य छात्रों को राहुल गांधी का संबोधन लाइव दिखाना और उन्हें शिक्षा व्यवस्था व परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखने का मंच देना है। इससे प्रयागराज में हो रही चर्चा को एक राष्ट्रीय संवाद का रूप दिया जाएगा।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
TMC के बागी गुट ने CM शुभेंदु अधिकारी की बढ़ाई टेंशन, कर डाली 2 बड़ी मांग
TMC के बागी गुट ने CM शुभेंदु अधिकारी की बढ़ाई टेंशन, कर डाली 2 बड़ी मांग
इंडिया
भारतीय रेल की बड़ी उपलब्धि! USBRL रूट से कश्मीर पहुंचा ईंधन से लदा पहला ट्रेन
भारतीय रेल की बड़ी उपलब्धि! USBRL रूट से कश्मीर पहुंचा ईंधन से लदा पहला ट्रेन
इंडिया
कल पैतृक घर जाएंगे LoP राहुल गांधी, प्रयागराज में कार्यक्रम की तैयारी में जुटी कांग्रेस
कल पैतृक घर जाएंगे LoP राहुल गांधी, प्रयागराज में कार्यक्रम की तैयारी में जुटी कांग्रेस
इंडिया
चीन को भारत का करारा जवाब, मैप पर अरुणाचल के 27 जगहों को दिए ऑफिशियल नाम
चीन को भारत का करारा जवाब, मैप पर अरुणाचल के 27 जगहों को दिए ऑफिशियल नाम
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: Vasudha-Chandrika को मिलेगा 'Business Women Award', परखने घर पहुंची स्पेशल कमेटी
R. Madhavan बोले- अब उन्हें CM Thalapathy Vijay कहना चाहिए, Politics पर दिया बड़ा जवाब
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए गंभीर आरोप, Khesari Lal Yadav को भी दिया जवाब
Bhojpuri Bawaal में Pawan Singh ने छोड़ा शो, Amrapali Dubey और Kajal Raghwani में बड़ी बहस
Bollywood News: उल्टा पड़ा दांव! 'आवारापन 2' के मेकर्स का ही दांव पड़ा उन पर भारी, घिरे विवादों में! (07.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी..., भारत-चीन पर 100% टैरिफ का US सीनेटर ने किया विरोध
अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी..., भारत-चीन पर 100% टैरिफ का US सीनेटर ने किया विरोध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव से पहले RLD में बड़ा बदलाव, ऐश्वर्य राज सिंह बने प्रदेश अध्यक्ष
UP चुनाव से पहले RLD में बड़ा बदलाव, ऐश्वर्य राज सिंह बने प्रदेश अध्यक्ष
क्रिकेट
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 भारतीय गेंदबाज
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 भारतीय गेंदबाज
हेल्थ
Xप्लेन: कैंसर से भारत कैसे बच सकता है? ऐसे पहचानें हर रोज दोहराने वाला दर्दनाक सच
कैंसर से भारत कैसे बच सकता है? ऐसे पहचानें हर रोज दोहराने वाला दर्दनाक सच
ओटीटी
Bharat Bhhagya Viddhaata OTT Release: कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' की ओटीटी रिलीज कंफर्म, जानें कब-कहां देख सकते हैं
कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' की ओटीटी रिलीज कंफर्म, जानें कब-कहां देख सकते हैं
इंडिया
पीएम मोदी की बैठक में पहली पंक्ति में सयानी घोष, यूसुफ पठान पर तस्वीर साफ
पीएम मोदी की बैठक में पहली पंक्ति में सयानी घोष, यूसुफ पठान पर तस्वीर साफ
इंडिया
एक पर हमला, तीनों पर माना जाएगा अटैक! पाक-सऊदी-तुर्किए डिफेंस डील पर क्या बोला भारत?
एक पर हमला, तीनों पर माना जाएगा अटैक! पाक-सऊदी-तुर्किए डिफेंस डील पर क्या बोला भारत?
इंडिया
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
ENT LIVE
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
ENT LIVE
Prince Narula के
Prince Narula के "निब्बा निब्बी वाला प्यार" कमेंट पर हंसी से गूंजा Lock Upp 2 का फिनाले
Embed widget