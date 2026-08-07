कल पैतृक घर जाएंगे LoP राहुल गांधी, प्रयागराज में कार्यक्रम की तैयारी में जुटी कांग्रेस

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लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार (8 अगस्त, 2026) को अपने पैतृक घर जाने वाले हैं. उनका पैतृक घर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के बमरौली में स्थित है, जहां वे एक दिवसीय दौरे पर पहुंचने वाले हैं. अपने पैतृक शहर के दौरे के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कई आयोजित कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे. इसके साथ ही, वह प्रयागराज में छात्रों से पेपर लीक, बेरोजगारी और महंगी शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा भी करेंगे.

क्या है राहुल गांधी के प्रस्तावित यात्रा का पूरा खांका?

सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार (8 अगस्त, 2026) को दोपहर दो बजे विशेष विमान के जरिए राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से रवाना होंगे और करीब 3:15 बजे उनका विशेष विमान प्रयागराज में स्थित बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेगा. बमरौली एयरपोर्ट से निकलकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी साढ़े 3 बजे से अपने पैतृक आवास स्वराज भवन और आनंद भवन में मौजूद रहेंगे.

इसके बाद शाम 6 बजे से लेकर साढ़े 8 बजे तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी केपी मैदान में आयोजित छात्रों से संवाद कार्यक्रम गूंज में शिरकत करेंगे, जहां वे छात्रों से बातचीत करेंगे और उनसे परीक्षाओं के पेपर लीक, बेरोजगारी और महंगी शिक्षा व्यवस्था के मुद्दों को लेकर भी चर्चा करेंगे. छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम के समापन के बाद राहुल गांधी रात साढ़े 8 बजे केपी मैदान से निकलकर बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे और रात साढ़े 9 बजे बमरौली एयरपोर्ट से विशेष विमान के जरिए नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां उनका विमान रात 10:45 बजे राष्ट्रीय राजधानी पहुंचेगा.

राहुल गांधी की प्रयागराज यात्रा को देशव्यापी स्वरूप देने में जुटी IYC

राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और दिल्ली के कई नेता प्रयागराज में डेरा डाले हुए हैं. वहीं, राहुल गांधी के प्रयागराज में छात्रों के साथ होने वाले संवाद को देशव्यापी स्वरूप देने की तैयारी भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) ने पूरी कर ली है.

यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने ABP न्यूज से कहा है कि युवा कांग्रेस देशभर में 250 से अधिक स्थानों पर स्टूडेंट्स गूंज पार्क स्थापित करेगी, जहां बड़ी LED स्क्रीन के माध्यम से राहुल गांधी का कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा. इन स्टूडेंट्स गूंज पार्कों को प्रमुख छात्र क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित किया जाएगा.

युवा कांग्रेस का दावा है कि इन स्थानों पर छात्र न केवल राहुल गांधी का संबोधन देखेंगे, बल्कि शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात भी रख सकेंगे. उन्होंने कहा कि संगठन का मकसद प्रयागराज में हो रही चर्चा को एक राष्ट्रीय संवाद का रूप देना है, ताकि देश के अलग-अलग राज्यों के छात्र भी इस अभियान से सीधे जुड़ सकें.

पूर्वोत्तर में बाढ़ प्रभावित राज्यों को छोड़कर देशभर में कार्यक्रम की तैयारी

युवा कांग्रेस के मुताबिक, ये पहल किसी राजनीतिक विचारधारा तक सीमित नहीं होगी और सभी छात्रों और युवाओं के लिए खुली रहेगी. संगठन का दावा है कि इसका मकसद शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और छात्रों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है.

उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के कुछ बाढ़ प्रभावित राज्यों को छोड़कर देशभर में 250 से अधिक स्थानों पर इस कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है. इन स्थानों पर स्थानीय स्तर पर छात्र, युवा और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र होकर राहुल गांधी के संवाद का सीधा प्रसारण देखेंगे.

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