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होर्मुज में तीन भारतीयों की मौत पर अमेरिकी बयान से भड़के राहुल गांधी, कहा- 'एक आजाद देश इस तरह की भाषा...'
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हमले में मारे गए 3 नाविकों की मौत पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने इस संबंध में माफी नहीं मांगी है.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तीन भारतीय नाविकों की मौत के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है.उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट लिखकर अमेरिका के रवैये पर सवाल उठाए और कहा, 'इस घटना के बाद भी अमेरिका ने न तो अफसोस जताया और न ही माफी मांगी, बल्कि वह आदेश देने की भाषा का इस्तेमाल करता रहा'.
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