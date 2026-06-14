स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तीन भारतीय नाविकों की मौत के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है.उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट लिखकर अमेरिका के रवैये पर सवाल उठाए और कहा, 'इस घटना के बाद भी अमेरिका ने न तो अफसोस जताया और न ही माफी मांगी, बल्कि वह आदेश देने की भाषा का इस्तेमाल करता रहा'.

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