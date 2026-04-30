विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी कांगड़ा पहुंचे! धर्मशाला में कांग्रेस कैंप में लेंगे हिस्सा

हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा एक बार फिर सियासत का केंद्र बन गया है. कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नेता विपक्ष राहुल गांधी धर्मशाला पहुंच चुके हैं. राहुल गांधी आज से कांगड़ा प्रवास पर रहेंगे. उनका यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वे यहां तीन राज्यों के जिला अध्यक्षों के लिए आयोजित विशेष ट्रेनिंग कैंप (जिला कांग्रेस कमेटी प्रशिक्षण शिविर) में शिरकत करेंगे. राहुल गांधी सुबह दिल्ली से विशेष विमान द्वारा रवाना होकर सीधे कांगड़ा के यात्री निवास पहुंचें, जहां वे संगठन की मजबूती और आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करेंगे.

तय कार्यक्रम के अनुसार, राहुल गांधी आज सुबह 6.50 बजे दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट से धर्मशाला एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं. धर्मशाला में 9.00 बजे से दोपहर 2.15 बजे तक वे डीसीसी ट्रेनिंग सत्र में मौजूद रहेंगे. इस प्रशिक्षण शिविर में 3 राज्यों के जिला अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं, जिन्हें राहुल गांधी जमीनी स्तर पर संगठन को सक्रिय करने और जनता के बीच सरकार की नीतियों को ले जाने का पाठ पढ़ाएंगे.

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राहुल गांधी के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

राहुल गांधी के इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है. दिल्ली और धर्मशाला पुलिस के साथ-साथ एएसएल की टीमें सक्रिय हैं. एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जा रही है. दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम और प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के बाद राहुल गांधी दोपहर 2.20 बजे यात्री निवास से प्रस्थान करेंगे. कांगड़ा एयरपोर्ट से दोपहर 3.15 बजे वे स्पाइसजेट की फ्लाइट के जरिए दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे और शाम 4.35 बजे तक राष्ट्रीय राजधानी लौट जाएंगे. राजनीतिक गलियारों में इस दौरे को लेकर खासा उत्साह है.

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