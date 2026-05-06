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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाRahul Gandhi On BJP: विधानसभा चुनावाों के रिजल्ट से राहुल गांधी नाराज, BJP को चैलेंज देते हुए बोले- 'आपकी जेब में...'

Rahul Gandhi On BJP: विधानसभा चुनावाों के रिजल्ट से राहुल गांधी नाराज, BJP को चैलेंज देते हुए बोले- 'आपकी जेब में...'

Rahul Gandhi On BJP: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी को मिली विधानसभा चुनाव की जीत पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने बीजेपी निष्पक्ष चुनाव करवाने के संबंध में चैलेंज दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 06 May 2026 11:25 AM (IST)
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देश के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे अब सामने आ चुके हैं और इसके साथ ही राजनीतिक माहौल काफी गरम हो गया है. इन नतीजों में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पार्टियों को जीत मिली है, जिससे देश की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल रही है.

अगर नतीजों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में जीत हासिल की है. वहीं केरल में कांग्रेस ने बाजी मारी है और तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने जीत दर्ज की है. इन नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि हर राज्य में वोटरों ने अलग-अलग मुद्दों और नेताओं के आधार पर फैसला लिया है.

ये भी पढ़ें: बंगाल में नई सरकार बनने की हलचल तेज, EC ने भेजा नोटिफिकेशन, 8 मई को BJP विधायक दल की बैठक

राहुल गांधी का रुख काफी सख्त

इन नतीजों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का रुख काफी सख्त नजर आया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए. उनके बयान ने सियासी बहस को और तेज कर दिया है. राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा कि “वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार.” उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा में बीजेपी के 240 सांसदों में से लगभग हर छठा सांसद वोट चोरी की वजह से जीता है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे लोगों को क्या बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहा जाए.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी का तीखा हमला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा का जिक्र करते हुए और भी कड़ा आरोप लगाया. राहुल गांधी ने कहा कि वहां तो पूरी सरकार ही “घुसपैठिया” है. उनके अनुसार, जो लोग संस्थाओं को अपने नियंत्रण में रखते हैं और मतदाता सूची व चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी करते हैं, वही असली ताकत बनकर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सच से डर लगता है, क्योंकि अगर चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हो जाएं, तो वे 140 सीटों के आसपास भी नहीं जीत पाएंगे. राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीति और तेज हो गई है. एक तरफ जहां बीजेपी अपनी जीत को जनता का समर्थन बता रही है, वहीं कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है. ऐसे में आने वाले समय में इस मुद्दे पर और बहस देखने को मिल सकती है.

ये भी पढ़ें: Tamil Nadu Election Result: DMK के जले पर नमक है सांसें अटका देने वाली ये जीत, तमिलनाडु में 1 वोट से हार गया स्टालिन का चहेता मंत्री, जानें कहानी

Published at : 06 May 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi West Bengal Election 2026 Tamil Nadu Election 2026 Kerala Election 2026 Assam Election 2026
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