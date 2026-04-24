हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराघव चड्डा ने किया 7 सांसदों के विलय का दावा, जानें क्या है पूरी प्रक्रिया और किसकी चाहिए इजाजत

राघव चड्डा ने किया 7 सांसदों के विलय का दावा, जानें क्या है पूरी प्रक्रिया और किसकी चाहिए इजाजत

पहले विलय करने वाली पार्टी के दो तिहाई सांसद राज्यसभा सचिवालय में विलय करने के लिए पत्र देते है. उसके बाद राज्यसभा चेयरमैन जिस पार्टी में सांसद विलय होना चाहते हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से विलय करने को लेकर सहमति लेते हैं.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 24 Apr 2026 07:47 PM (IST)
Preferred Sources

आम आदमी पार्टी को राघव चड्ढा ने बड़ झटका देते हुए पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों के बीजेपी जाने का दावा किया. इसके कुछ देर बाद ही राघव चड्ढा के साथ ही आप सांसद संदीप पाठक और अशोक मित्तल को भी बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई. राघव चड्ढा ने दावा किया कि आप के 10 में से सात सांसद टूटकर बीजेपी में विलय होने जा रहे है. ऐसे में आइये जानते हैं कि आखिर क्या है पार्टी विलय करने की प्रक्रिया-

कैसे होता है विलय?

पहले विलय करने वाली पार्टी के दो तिहाई सांसद राज्यसभा सचिवालय में विलय करने के लिए पत्र देते है. उसके बाद राज्यसभा चेयरमैन जिस पार्टी में सांसद विलय होना चाहते हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से विलय करने को लेकर सहमति लेते हैं.

सहमति मिलने के बाद राज्यसभा सचिवालय से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें पार्टी के विलय के बारे में बताया जाता है. यही कारण है बीजेपी अध्यक्ष ने सांसदों से अभी सिर्फ मुलाकात की है आधिकारिक तौर पर उनको पार्टी की सदस्यता की पर्ची नहीं थमाई है. क्योंकि राज्यसभा सचिवालय के नोटिफिकेशन के बाद ये सांसद अपने आप बीजेपी का हिस्सा बन जाएंगे.

बीजेपी ने दी विलय की सहमति

सूत्रों के मुताबिक  सुबह 10 बजे तीनों सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल राज्यसभा सचिवालय गए और वहां जानकर 7 सांसदों के समर्थन वाली चिट्ठी सचिवालय में सौंपी. सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष ने भी राज्यसभा सचिवालय को सातों सांसदों के बीजेपी में विलय होने की सहमति दे दी है.

अब जल्दी ही राज्यसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन जारी करके विलय की घोषणा की जाएगी. आम आदमी पार्टी के हरभजन सिंह IPL कमेंट्री के चलते दिल्ली से बाहर हैं, 2 सांसद स्वास्थ्य कारणों से दिल्ली से बाहर हैं और स्वाति मालीवाल संसदीय समिति के दौरे के चलते दिल्ली से बाहर हैं. सभी संसद जल्दी ही बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात करेंगे.

ये भी पढ़ें: राघव चड्ढा समेत 7 नेताओं की सांसदी रहेगी या नहीं, क्या केजरीवाल ले सकते हैं एक्शन? समझें नियम

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
Read More
Published at : 24 Apr 2026 07:44 PM (IST)
Tags :
Raghav Chadha Joins BJP BJP AAP Merger News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राघव चड्डा ने किया 7 सांसदों के विलय का दावा, जानें क्या है पूरी प्रक्रिया और किसकी चाहिए इजाजत
राघव चड्डा ने किया 7 सांसदों के विलय का दावा, जानें क्या है पूरी प्रक्रिया और किसकी चाहिए इजाजत
इंडिया
होर्मुज में माइन्स हटाने जा रहे अमेरिकी नौसेना का दुश्मन बना बंदर, अटैक कर किया जख्मी, हॉस्पिटल में भर्ती
होर्मुज में माइन्स हटाने जा रहे अमेरिकी नौसेना का दुश्मन बना बंदर, अटैक कर किया जख्मी
इंडिया
'दोनों पक्ष इस बात पर सहमत..' अमेरिका से ट्रेड डील पर मोदी सरकार ने दिया अपडेट, जानें क्या बताया?
'दोनों पक्ष इस बात पर सहमत..' अमेरिका से ट्रेड डील पर मोदी सरकार ने दिया अपडेट, जानें क्या बताया?
इंडिया
राघव चड्ढा समेत 7 नेताओं की सांसदी रहेगी या नहीं, क्या केजरीवाल ले सकते हैं एक्शन? समझें नियम
राघव चड्ढा समेत 7 नेताओं की सांसदी रहेगी या नहीं, क्या केजरीवाल ले सकते हैं एक्शन? समझें नियम
Advertisement

वीडियोज

Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दोनों पक्ष इस बात पर सहमत..' अमेरिका से ट्रेड डील पर मोदी सरकार ने दिया अपडेट, जानें क्या बताया?
'दोनों पक्ष इस बात पर सहमत..' अमेरिका से ट्रेड डील पर मोदी सरकार ने दिया अपडेट, जानें क्या बताया?
पंजाब
Raghav Chadha News: राघव चड्ढा के कदम से हिल गई अरविंद केजरीवाल की सियासत!अब AAP का क्या होगा?
राघव चड्ढा के कदम से हिल गई अरविंद केजरीवाल की सियासत!अब AAP का क्या होगा?
क्रिकेट
PSL 2026 के बीच पाकिस्तान को मिला धोखा, BCB ने अचानक मारी पलटी, मुस्तफिजुर रहमान से जुड़ा है मामला
PSL 2026 के बीच पाकिस्तान को मिला धोखा, BCB ने अचानक मारी पलटी, मुस्तफिजुर से जुड़ा है मामला
इंडिया
'खुशी हुई', SIR के बीच बंगाल की बंपर वोटिंग पर चीफ जस्टिस का कमेंट, तुरंत बोले TMC के वकील- वोंटिग इसलिए बढ़ी क्योंकि...
'खुशी हुई', SIR के बीच बंगाल की बंपर वोटिंग पर चीफ जस्टिस का कमेंट
इंडिया
India Monsoon 2026: 'देश में जल्दी दस्तक देगा मानसून, वक्त से पहले बारिश...', IMD की बड़ी भविष्यवाणी, बता दी तारीख
'देश में जल्दी दस्तक देगा मानसून, वक्त से पहले बारिश...', IMD की बड़ी भविष्यवाणी, बता दी तारीख
इंडिया
Explained: मोदी कैबिनेट का 'तोहफा' या पंजाब बीजेपी का चेहरा होंगे राघव चड्ढा? AAP के 7 सांसदों की विदाई के साथ बने 4 सिनेरियो
मोदी कैबिनेट में जगह या पंजाब बीजेपी का चेहरा होंगे राघव चड्ढा? 7 सांसदों के जाने से 4 सिनेरियो बने
ट्रैवल
PM Modi Howrah Bridge Boat Ride: पीएम मोदी की तरह आपको भी नाव से निहारना है हावड़ा ब्रिज, जानें कैसे पहुंच सकते हैं यहां?
पीएम मोदी की तरह आपको भी नाव से निहारना है हावड़ा ब्रिज, जानें कैसे पहुंच सकते हैं यहां?
Results
CUET PG 2026: NTA ने जारी किया CUET PG 2026 रिजल्ट, स्टूडेंट्स ऐसे डाउनलोड करें अपना स्कोरकार्ड
NTA ने जारी किया CUET PG 2026 रिजल्ट, स्टूडेंट्स ऐसे डाउनलोड करें अपना स्कोरकार्ड
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
Embed widget