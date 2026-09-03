शुद्धिकरण विवाद: खरगे की नड्डा को चिट्ठी, '24 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं हुई FIR'

उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभा के बाद शुद्धिकरण के मामले को लेकर विवाद अबतक जारी है. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद खरगे ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को लेटर लिखकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज न होने पर नाराजगी जाहिर की है.

मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार (3 सितंबर) को एक्स पर पोस्ट कर बताया कि राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा को पत्र लिखकर हल्द्वानी में मेरी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में कराए गए शुद्धिकरण के मामले में उनके आश्वासन की मैंने याद दिलाई है और उनसे अपील की है कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए.

राज्यसभा में नेता सदन श्री @JPNadda को पत्र लिखकर हल्द्वानी में मेरी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में कराए गए शुद्धीकरण (purification) के गंभीर मामले में उनके द्वारा सदन में दिए गए आश्वासन की मैंने याद दिलाई है और आग्रह किया है कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।



24 दिन बीत जाने… pic.twitter.com/QWtFACaSg6 — Mallikarjun Kharge (@kharge) September 3, 2026

मल्लिकार्जुन खरगे ने क्या कहा

मल्लिकार्जुन खरगे ने रोष जाहिर करते हुए कहा कि 24 दिन बीत जाने के बाद भी इस घृणित घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और संगठनों के विरुद्ध FIR तक दर्ज नहीं की गई है. उन्होंने बताया कि मैंने पत्र में स्पष्ट कहा है कि यह मुद्दा निजी तौर पर मेरे या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से परे व्यापक तौर पर करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा है, जो इस क्रूर वास्तविकता से रोज रूबरू होते रहते हैं. ऐसे गलत लोगों को सबक देना जरूरी है.”

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने जेपी नड्डा को लिखे लेटर में कहा कि मेरी मांग स्पष्ट है इन तथ्यों और राज्य सभा सदन में दिए गए आश्वासन के मद्देनजर आप मुख्यमंत्री उत्तराखंड को निर्देशित करते हुए सुनिश्चित करें कि रामलीला मैदान पर हुए शुद्धिकरण की इस घटना में संलिप्त व्यक्तियों और संगठनों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की जाए.

जेपी नड्डा का आश्वासन

जेपी नड्डा को लिखे लेटर में खरगे ने कहा कि आपको याद होगा 13 अगस्त 2026 को राज्यसभा में बहुत दुख और पीड़ा के साथ मैने हल्‌द्वानी में हुई 8 अगस्त 2026 की जनसभा के बाद छुआछूत का मुद्दा उठाया था. मेरे द्वारा किए गए इस हस्तक्षेप पर सदन में आपने खड़े होकर कहा था, 'खरगे जी ने जो कहा है, वह सच में बहुत ही दुखदायी विषय है. यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए दुखदायी नहीं है, बल्कि यह हम सबके लिए दुखदायी है. जो भी बात हुई है, उसकी तहकीकात जरूर होगी.'

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